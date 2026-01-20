Una niña de seis años fue hallada con vida entre los restos del tren Alvia que descarriló en Adamuz, España, convirtiéndose así en la única superviviente de la familia Zamorano Álvarez, oriunda de Huelva. La menor fue encontrada deambulando sola por las vías por personal que participaba en las labores de rescate durante la noche del accidente.

La noticia de su localización generó inicialmente esperanza entre sus familiares, que aguardaban información en la estación de tren de Huelva.

Sin embargo, horas después, el panorama cambió de manera definitiva y cambió de claro a oscuro. Y es que el Ayuntamiento de Aljaraque confirmó el lunes el fallecimiento de los otros cuatro integrantes del núcleo familiar: sus padres, Félix Zamorano y Cristina Álvarez; su hermano Pepe, de 12 años, y su primo, también llamado Pepe.

La menor fue trasladada de inmediato al Hospital Reina Sofía de Córdoba, hasta donde se desplazaron varios familiares para conocer su estado de salud. Durante la mañana circuló información errónea sobre un posible ingreso hospitalario de su hermano, lo que alimentó una falsa esperanza que fue desmentida posteriormente.

La historia de la familia Zamorano Álvarez

La familia Zamorano Álvarez, residente en Aljaraque, es ampliamente conocida en Punta Umbría, municipio cercano a Huelva donde eran propietarios de un establecimiento comercial de ropa infantil. El alcalde de esta localidad, José Carlos Hernández, destacó el arraigo y el aprecio que la familia tenía entre los vecinos y recordó su estrecha vinculación con ambos municipios.

Los cinco familiares habían viajado a Madrid para asistir a un partido del Real Madrid, equipo del que eran seguidores. Tras el encuentro, emprendieron el regreso en el tren que descarriló a la altura de Adamuz, truncando el viaje y dejando una profunda huella de dolor en la provincia.

Punta Umbría decretó tres días de luto oficial tras conocerse la magnitud de la tragedia. En un comunicado, el Ayuntamiento expresó su consternación y reiteró su esperanza de que otras dos personas de la localidad, de quienes aún no se tiene información, puedan ser encontradas con vida.

Mientras avanzan las horas, crece la angustia entre las familias que aún esperan noticias de las más de 100 personas heridas y las 31 que siguen desaparecidas. Por otro lado, la cifra de víctimas mortales pasó a ser de 41 en las últimas horas de este 20 de enero.