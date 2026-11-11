El papa León XIV cerró su última misa multitudinaria en la Argentina con unas emotivas palabras de agradecimiento. Ante el fervor de los fieles que se reunieron en losalrededores de la basílica de Luján, el Sumo Pontífice se mostró emocionado e incluso llegó a derramar unas lágrimas que se secó rápidamente para poder continuar con la celebración.

Acompañado por los obispos que se encontraban con él en el escenario, León XIV sonrió al público y observó cómo todos coreaban su nombre.

“Queridos hermanos y hermanas: doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido papa Francisco. Agradezco a todos los que trabajaron para que esto fuera posible: a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, colaboradores y voluntarios, así como a las numerosas personas, familias y comunidades que participaron en cada uno de los encuentros o que los siguieron a través de los medios de comunicación. ¡Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos!”, dijo segundos antes de la emoción.

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Entre los aplausos del público, el Papa volvió a agradecer y aseguró que se sintió “como en casa”. “¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”, vociferó. Según los cálculos del gobierno bonaerense, hubo 2,000,000 de personas en Luján y sus alrededores.

En el discurso que pronunció como despedida del país, antes de partir hacia el Aeropuerto de Ezeiza para dirigirse a Perú, pidió “generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”, y cerró con una suerte de arenga: “Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien. Argentina, levántate y camina”. Minutos antes de las 12, bajó del escenario, saludó por última vez y se subió a una camioneta negra en dirección a la terminal aérea bonaerense.

Emoción previa

León XIV se mostró visiblemente emocionado a lo largo de sus distintas actividades en el país. Más temprano, durante el encuentro con detenidos en el expenal de Devoto, escuchó historias atravesadas por las adicciones, el alejamiento de las familias y la búsqueda de una nueva oportunidad. Uno de los protagonistas fue Cristian, de 29 años, quien relató su acercamiento a la fe y, al terminar, se acercó a abrazarlo.

El lunes, en la visita que realizó al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, el Papa no pudo contener las lágrimas en medio de las ovaciones y los aplausos por su presencia allí. Asimismo, la emoción continuó al escuchar las palabras del monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora. “Querido Santo Padre, agradecemos profundamente su visita a nuestra Patria. Es un regalo providencial su presencia en la zona sur del conurbano bonaerense. Que su primera visita y actividad pastoral empiece en esta periferia geográfica y existencial es todo un signo”, dijo el religioso.

Luego de escuchar los testimonios de las residentes, Abel Pintos cantó “La llave” y volvió a emocionar al Sumo Pontífice.