La familia real británica no atraviesa un buen momento. Cuando falta poco más de un mes para que Carlos III cumpla un año en el trono, el monarca informó que tiene cáncer y está en tratamiento. Kate, princesa de Gales, también dio a conocer que fue diagnosticada con esta enfermedad, aunque no dio más detalles. Mientras esto ocurre en Reino Unido, el príncipe Harry se ve salpicado en Estados Unidos por el escándalo que desató el allanamiento de una de las propiedades de Sean “Diddy” Combs, que enfrenta una millonaria demanda por tráfico sexual.

El nombre del príncipe habría aparecido en documentos judiciales contra el fundador de Bad Boy Records, el sello discográfico creado en 1994 por Combs. Fue el productor Rodney “Lil Rod” Jones quien presentó una demanda por 30 millones de dólares contra el empresario musical.

Según consignó New York Post, en los documentos se alega que el rapero de 54 años habría participado de actos que implicarían una “conducta sexual inapropiada y tráfico sexual”. No obstante, el medio también refirió que el príncipe no fue acusado de ningún delito y solo fue mencionado junto con otras celebridades.

En una parte del texto, Jones alegó que el artista le habría ordenado conseguir trabajadoras sexuales y lo habría presionado para que participara en actos sexuales no deseados con ellas y otras personas. Jones también sostuvo que Combs le habría dado bebidas alcohólicas mezcladas con drogas a las personas que asistieron a las fiestas organizadas en su casa.

Combs forma parte de una investigación federal, luego de varias denuncias presentadas el año pasado, entre ellas, la demanda de su expareja, Casandra Ventura, cuyo nombre artístico es Cassie, en noviembre de 2023. La cantante denunció que durante los diez años que mantuvieron una relación vivió en un “ciclo de abuso, violencia y tráfico sexual” y que cuando la artista quiso separarse en 2018, Diddy abusó de ella, según consignó People.

En febrero de este año, Lid Rod presentó la demanda en un tribunal federal de Nueva York, donde sostuvo que Combs lo acosó sexualmente, lo drogó y amenazó durante más de un año mientras trabajaba en el álbum que el cantante lanzó en 2023.

De acuerdo con el contenido de la demanda que medios estadounidenses refieren, Lid Rod alegó que la “aparición del duque de Sussex”, así como el de otras celebridades, “contribuían” con la legitimidad de Diddy.

Los documentos judiciales no sugerirían que Harry estuviera implicado en ninguna de las actividades delictivas de las que se acusa al rapero y tal parece que su nombre apareció solo una vez. Momentos después de que trascendiera el allanamiento de algunas de las propiedades de Combs, circuló en las redes sociales una imagen del príncipe junto con Diddy y Kanye West (que hoy se llama Ye).

El nombre del príncipe trascendió luego de que el miércoles, las autoridades federales ejecutaran allanamientos en dos propiedades del cantante estadounidense, ubicadas en Miami y Los Ángeles, donde se incautaron armas de fuego. Diddy no fue detenido.

Si bien inicialmente la demanda se presentó contra Combs, el equipo legal de Jones luego amplió la denuncia para incluir al actor Cuba Gooding Jr. por los delitos de acoso y agresión sexual.