Ciudad de Panamá. Panamá negó el ingreso al país a un ciudadano de nacionalidad canadiense por sus presuntos vínculos con “organizaciones extremistas” como Hamás, informó este domingo el Servicio Nacional de Migración (SNM).

Al canadiense, no identificado, se le negó la entrada después de que se detectaran “vínculos con organizaciones que representan una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad internacional, así como simpatía hacia el grupo extremista Hamás”, señala en un comunicado la entidad migratoria.

Añade que en razón de ello “el ciudadano fue retornado a su país de origen”.

La detección se dio durante los procedimientos de verificación que Migración aplica a cada persona que intenta ingresar por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país y centro de conexiones regional.

Tras el cruce de información y el análisis de riesgo, se confirmó la alerta y se activó el protocolo de inadmisión para este caso, detalla la información oficial.

“Ningún indicio se pasa por alto, quien represente un riesgo para la seguridad o mantenga vínculos con grupos que promuevan la violencia hallará en nuestros puestos de control una respuesta inmediata y contundente por parte de las unidades migratorias”, indicó el SNM.