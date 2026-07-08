Nueva Delhi. Las autoridades del sur de la India ordenaron este miércoles paralizar las obras de un túnel e investigar si un alud que dejó al menos tres muertos y cinco desaparecidos pudo evitarse, después de que el Gobierno regional denunciara que la empresa contratista ignoró advertencias previas sobre el manejo de tierra excavada.

“Ayer recuperamos 3 cuerpos y 9 personas fueron trasladadas al hospital (...) De ellas, 3 personas están en la UCI. Hoy, el objetivo será encontrar a las 5 personas desaparecidas. Por lo que continuamos con las operaciones de búsqueda y rescate”, dijo a los medios la jefa de administración del distrito de Wayanad, Meghashree DR.

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El deslizamiento ocurrió el martes en el distrito montañoso de Wayanad, en el estado de Kerala, donde las lluvias monzónicas sepultaron los alojamientos temporales de varios obreros que trabajaban en una obra vial destinada a mejorar la conexión con la costa.

#IMPACTANTE ‼️Una avalancha masiva ha afectado un sitio de construcción de túneles cerca de Meppady en el distrito de Wayanad, Kerala, India.



Las imágenes de CCTV capturan la magnitud del desastre.



• Tres personas han muerto.

• Seis rescatadas exitosamente.

• Las operaciones… pic.twitter.com/Qw2n8YLFiw — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 8, 2026

Los equipos de rescate continuaban hoy la búsqueda de los desaparecidos bajo lluvia intensa, mientras la autoridad de gestión de desastres mantenía una alerta naranja por mal tiempo en varios distritos del estado.

El Gobierno de Kerala aseguró que paralizará por completo las obras y abrirá una investigación de alto nivel, tras calificar el accidente como “un desastre 100% provocado por el hombre”, dijo el ministro de Salud de la región, K. Muraleedharan.

“Se ordenó la retirada de toda la tierra acumulada en el sitio el mes pasado, pero los contratistas no tomaron ninguna medida. El Ministro de Obras Públicas y otros funcionarios visitaron el lugar e incluso advirtieron a las partes involucradas sobre el potencial de un desastre”, dijo el jefe de Gobierno de Kerala, VD Satheesan.

Por su parte, la constructora responsable afirmó en un comunicado recogido por medios que el proyecto se llevó a cabo siguiendo las normas de ingeniería, las regulaciones ambientales y los protocolos de seguridad aprobados por el Gobierno regional.

“Dada su ubicación en una región ecológicamente sensible, el proyecto está sujeto a una amplia supervisión regulatoria (...) El margen de error técnico es mínimo”, indicó.

Wayanad ya fue escenario en julio de 2024 de uno de los peores desastres recientes de Kerala, cuando una serie de deslizamientos dejó cientos de muertos y desaparecidos y abrió un debate sobre la ocupación y construcción en zonas de alto riesgo.