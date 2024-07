En un reportaje de ‘América TV’, un periodista llamado Gonzalo Sorbo estaba cubriendo la noticia de un perro callejero al que uno de los vecinos del lugar quiso asesinarlo porque lo acusaba de atacar a su mamá, según ‘Biobio Chile’.

Sin embargo, al ver la situación que estaba enfrentando el animal, los demás habitantes del barrio de Valentín Alsina, de Argentina, salieron en defensa del canino para protegerlo del hombre que quería atentar contra su vida.

En la cuenta de X (antes Twitter) del canal ‘América TV’ publicaron la escena que le está dando la vuelta al mundo. Gonzalo Sorbo estaba explicando la situación del perro: “A Bruno lo salvaron los vecinos, necesita que alguien lo adopte”.

Mientras acariciaba la cabeza del canino dijo: “Los vecinos le salvaron la vida a un perro que algunos le dicen que es un asesino, miren cómo está”. Tras esto, el presentador acercó la mano a una de las orejas del animal y este levantó la cabeza para morder la mano del hombre.

🐶 Un periodista fue atacado por un perro en pleno vivo

📱 “Así reaccioné”, comenta Gonzalo Sorbo en sus historias de Instagram pic.twitter.com/hwrdg9EAQc — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) July 18, 2024

Ante esto, Sorbo expresó: “Ay no, mi amor. No pasa nada” e intentó volver a acariciarlo, pero el perro no dejó que esto sucediera y volvió a morderlo. “Ahora vamos a hablar y ver lo que pasa con Bruno, se enojó, pero está bien, está asustado”, culminó.

En diálogo con la revista ‘Gente’, el periodista dijo: “Me mordió dos veces, pero fue para sacarme, no para lastimarme. Supuestamente, la zoonosis se lo iba a llevar a las 24 o 48 horas si nadie lo adoptaba”.

Por medio de su Instagram, Gonzalo Sorbo se encargó que enseñarle con humor a sus seguidores que se encontraba bien de salud, puesto que en una historia escribió: “Así quedé”, mientras escondía su dedo índice.

En otra publicación se dejó ver escondiendo su mano dentro de un saco de color rojo y agregó la siguiente descripción con un tono de burla: “Buen día, grupo. Dejo la evolución: ya perdí la mano”.