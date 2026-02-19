Una organización de San Vicente y las Granadinas instó a los pescadores a tomar precauciones tras denunciar un reciente ataque estadounidense en el Caribe oriental que causó la muerte de tres personas a bordo de un presunto barco cargado de drogas.

Winsbert Harry, presidente de la Organización Nacional de Pescadores, declaró a la estación de televisión estatal de San Vicente, SVG-TV, el martes por la noche su preocupación por la seguridad de los pescadores en el Caribe.

El martes, el gobierno estadounidense anunció ataques contra tres barcos, uno de ellos en el Mar Caribe, en los que murieron tres personas. Las autoridades no aportaron pruebas de que los barcos transportaran drogas.

El primer ministro de Santa Lucía, Phillip J. Pierre, declaró el lunes que su gobierno “está colaborando activamente a través de los canales diplomáticos y de seguridad establecidos para verificar los hechos” tras confirmar que “personas perdieron la vida”. Declinó hacer más comentarios, incluyendo si al menos una de las víctimas era un pescador de Santa Lucía. “Comunicaremos la información confirmada al público de forma rápida y responsable”, escribió en una publicación en redes sociales.

Mientras tanto, el ex primer ministro de San Vicente, Ralph Gonsalves, criticó el ataque durante su programa de radio el lunes y pidió al actual líder del archipiélago que hiciera una declaración pública.

“Incluso si estas personas estuvieran involucradas en el narcotráfico, no se les puede matar sin más”, declaró en Star FM. “Todos son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. No se puede ser juez, jurado y verdugo sin dar a las personas la oportunidad de defenderse en un tribunal”.

Harry, de la organización de pescadores, señaló que el ataque se produjo mientras el Caribe oriental se prepara para el pico de la temporada de atún, y muchos pescadores dependen de las capturas para su sustento.

Aconsejó a los pescadores que identifiquen claramente sus barcos y vigilen constantemente las embarcaciones circundantes, especialmente cuando estén en alta mar. Harry también advirtió que la visibilidad es menor durante las horas previas al amanecer, cuando los pescadores suelen zarpar.

“Nunca se sabe qué podría pasar”, dijo, y agregó que él y otros tienen miedo de salir.

La Real Fuerza de Policía de San Vicente y las Granadinas declaró el miércoles que está al tanto de las preocupaciones actuales y pidió a los pescadores que reporten de inmediato cualquier “escombro, avistamiento inusual o actividad inexplicable”.

“Para muchos residentes de San Vicente, el mar es su sustento y su rutina, y cualquier incertidumbre que exista allí se siente profundamente”, afirmó.

Los ataques estadounidenses que comenzaron en septiembre han causado la muerte de al menos 145 personas y han irritado a algunos funcionarios del Caribe, donde se han producido muchos de ellos.

Uno de esos ataques mató a dos pescadores de Trinidad y Tobago a mediados de octubre.

A finales del mes pasado, la Unión Americana de Libertades Civiles de Massachusetts anunció que los familiares de los dos pescadores fallecidos demandaron al gobierno estadounidense “por homicidio culposo y ejecución extrajudicial”. Se cree que es el primer caso de homicidio culposo de este tipo desde que comenzaron los ataques el año pasado.

La ACLU afirmó que Chad Joseph, de 26 años, y Rishi Samaroo, de 41, se encontraban entre las seis personas asesinadas ese día cuando regresaban de Venezuela a su hogar en Trinidad y Tobago.

“Si el gobierno estadounidense creía que Rishi había hecho algo malo, debería haberlo arrestado, acusado y detenido, no asesinado. Deben rendir cuentas”, declaró Sallycar Korasingh, hermana de Samaroo, en un comunicado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado que Estados Unidos está en “conflicto armado” con los cárteles de la droga en Latinoamérica y ha justificado los continuos ataques, argumentando que son necesarios para detener el flujo de drogas.

Mientras tanto, los críticos han cuestionado la legalidad de los ataques.

“Es absurdo y peligroso que cualquier estado simplemente proclame unilateralmente que existe una ‘guerra’ para desplegar fuerza militar letal”, declaró Baher Azmy, director legal del Centro de Derechos Constitucionales, en un comunicado reciente. “Se trata de asesinatos ilegales a sangre fría; asesinatos por deporte y asesinatos por teatro, por eso necesitamos un tribunal que proclame lo que es verdad y restrinja lo que es ilegal”.