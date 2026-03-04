El Cairo. Un buque cisterna con bandera rusa que transportaba gas natural licuado explotó, se incendió y luego se hundió en el mar Mediterráneo frente a la costa de Libia, informaron el miércoles las autoridades del país norafricano. No se reportaron víctimas.

El buque cisterna estaba bajo sanciones occidentales y se sospecha que formaba parte de la flota fantasma rusa que intenta eludir las sanciones impuestas a Rusia por su invasión de Ucrania. De momento se desconoce la causa de la explosión.

Según la Autoridad Marítima de Libia, el martes se registraron “explosiones repentinas, seguidas de un incendio masivo” en el Arctic Metagaz, cuando el buque de GNL se encontraba a unos 240 kilómetros (150 millas) de la costa de la ciudad libia de Sirte.

El buque cisterna, que transportaba 61,000 toneladas de GNL, “se hundió por completo” entre Libia y Malta, indicó un comunicado. Agregó que los 30 tripulantes fueron rescatados y trasladados a otra embarcación con destino a la ciudad libia de Bengasi.

El Metagaz, añadió, había zarpado desde la ciudad rusa noroccidental de Murmansk, en el mar de Barents, y se dirigía a Port Said, en Egipto, en el Mediterráneo. Su última posición reportada estaba en el Mediterráneo occidental, frente a la costa de Malta, según MarineTraffic, una plataforma de seguimiento de buques.