Voluntarios civiles que trabajan en el edificio La Estrella, en Macuto, Venezuela, denunciaron este sábado la ausencia de maquinaria, bolsas para cadáveres y apoyo institucional, mientras cerca de 45 cuerpos permanecen visibles entre los escombros sin poder ser recuperados tras los dos terremotos registrados en el país este miércoles.

Uno de los rescatistas relató que la noche del viernes, de acuerdo con un video difundido en redes sociales, un equipo tardó una hora en extraer un solo cuerpo con una pala por falta de bolsas mortuorias.

“Necesitamos bolsas de cadáveres, no aparecen, las prometen y no llegan“, denunció, al tiempo que señaló que en la zona hay más personal armado de seguridad que herramientas básicas como picos y palas disponibles para los equipos de rescate.

PUBLICIDAD

También alertó que las dos vías de acceso Caracas-La Guaira permanecen bloqueadas mediante salvoconductos, lo que impide el ingreso de insumos y refuerzos.

Añadió que el personal militar venezolano y las brigadas internacionales de Colombia y Ecuador se encuentran concentradas en una churuata cercana a lo que fue el Hotel Eduard’s Suites sin desplegarse a los puntos críticos.

“Tenemos un ‘show’ de fotografías y cero ayuda directa de las autoridades”, afirmó.

Este mismo sábado, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, elevó a 1,430 el número de fallecidos por los dos terremotos del 24 de junio, con 3,238 heridos y más de 5,000 personas atendidas en hospitales hasta los momentos.

Rodríguez informó además que se han realizado 12,000 atenciones médicas en las zonas de desastre y que 3,142 familias damnificadas se encuentran albergadas en refugios.