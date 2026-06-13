LIMA, Perú. Dos policías peruanos disfrazados de las mascotas del Mundial, Clutch y Maple, ayudaron a arrestar a un presunto narcotraficante en Lima.

El coronel Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde —unidad que combate la delincuencia común—, informó que capturaron a Carlos Cabrera, de 48 años, con la ayuda de los dos agentes encubiertos el jueves durante el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica.

“Gracias al trabajo de inteligencia, nos dimos cuenta de que esta persona era un ferviente aficionado al fútbol y estaba contagiado por la fiebre del Mundial”, dijo Alcántara. “Por lo tanto, decidimos disfrazar a nuestros agentes como mascotas del Mundial para poder acercarnos a él sin levantar sospechas y detenerlo”.

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Los policías disfrazados de mascotas usaron un mazo de metal para derribar una puerta y entrar con sus compañeros.

⚽🚔 Creyó que veía el Mundial… y cayó arrestado por unas mascotas. El Grupo Terna se disfrazó del torneo y capturó a un microcomercializador de drogas en #Lima. Creatividad policial: NIVEL DIOS. 🏆 #mundialdefútbol2026 #Perú #ÚltimaHora #Viral #Policía pic.twitter.com/H888tTI0xA — Gabriel Dominguez (@gabos182) June 13, 2026

En el Mundial, Clutch es un águila calva que representa a Estados Unidos, mientras que Maple es un alce que representa a Canadá. México está simbolizado por un jaguar llamado Zayu.

La policía informó que durante el operativo se incautaron 2,524 paquetes de base de cocaína y un arma de fuego. En Perú, el microtráfico de drogas se castiga con penas de entre tres y siete años de prisión cuando se encuentra a una persona en posesión de entre cinco y cincuenta gramos de base de cocaína.

En operativos anteriores, la policía peruana se ha disfrazado de personajes de películas ficticias como el Grinch, Freddy Krueger, Deadpool, Wolverine e incluso Papá Noel para acercarse a las personas que iban a arrestar sin levantar sospechas.