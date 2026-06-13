Nueva Delhi. Cinco miembros de la Fuerza Aérea de India murieron cuando un avión de transporte se estrelló durante un vuelo de entrenamiento rutinario en el estado nororiental de Assam, informaron las autoridades el sábado.

El AN-32 se estrelló cerca de la zona de Jorhat, en Assam, señaló la Fuerza Aérea de India en un comunicado publicado en X.

🇮🇳🚨An Indian An-32 military transport aircraft crashed while attempting to land at an air base in the city of Jorhat in northeastern India, killing five military personnel on board.#India #Crash pic.twitter.com/LpAJrF6gP7 — Assahifa English (@EnglishAssahifa) June 13, 2026

Las imágenes del lugar del accidente mostraban restos del avión esparcidos por un campo.

La Fuerza Aérea expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y señaló que las acompañaba en su dolor.

🇮🇳🚨An Indian An-32 military transport aircraft crashed while attempting to land at an air base in the city of Jorhat in northeastern India, killing five military personnel on board.#India #Crash pic.twitter.com/LpAJrF6gP7 — Assahifa English (@EnglishAssahifa) June 13, 2026

Dos pilotos de las fuerzas aéreas fallecieron en marzo cuando un avión de combate Sukhoi Su-30MKI se estrelló durante una misión de entrenamiento rutinaria en Assam.