Miami. El huracán Polo se convirtió en una tormenta de categoría 5 el martes en el Pacífico oriental frente al suroeste de México. Se esperaba que llevara lluvias intensas al suroeste de México, aunque sin tocar tierra.

La tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 160 mph, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. Se considera que las tormentas alcanzan categoría 5 si tienen vientos que superan los 157 mph.

Polo se desplazaba hacia el este a casi 6 mph y se pronosticó que giraría bruscamente hacia el noroeste y el oeste-noroeste. En esa trayectoria, Polo rozaría la costa mexicana durante unos días sin tocar tierra directamente.

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Se emitió un aviso de tormenta tropical para parte de la costa desde el sur de Manzanillo, en el estado de Colima, hasta Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero, lo que significa que eran posibles condiciones de tormenta tropical en el área dentro de dos días. Polo se ubicaba a unos 530 kilómetros (330 millas) al sur-sureste de Manzanillo a última hora del lunes.

Se esperaban lluvias intensas con potencial de inundaciones y deslaves para las zonas costeras de los estados de Guerrero y Michoacán hasta el jueves. Podrían registrarse cantidades menores de lluvia en porciones costeras de los estados de Oaxaca, Colima y Jalisco.

Más al oeste, en el océano Pacífico, la tormenta tropical Odalys estaba lejos de tierra, pero se esperaba que se convirtiera en huracán a mediados de semana. Odalys tenía vientos máximos sostenidos de 50 mph el lunes.

En el océano Atlántico, la tormenta tropical Fay se había debilitado a 40 mph al suroeste de las Azores y se pronosticó que se convertiría en remanente a última hora del martes.

Aún no se han formado huracanes en el Atlántico este año, y este año ha establecido un récord por el mayor tiempo que ha transcurrido desde el inicio de una temporada sin un huracán. Los efectos de El Niño de este año sofocan las tormentas antes de que ganen fuerza.