BOGOTÁ, Colombia— El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha pedido a su aliado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que suspenda los aranceles para ayudar a este país sudamericano a recuperarse de un potente terremoto que se ha cobrado la vida de al menos 289 personas.

De la Espriella asumió el cargo a principios de este mes, apenas unos días antes de que se produjera el terremoto de magnitud 7.4. Contó con el apoyo de Trump en las reñidas elecciones presidenciales de Colombia, que se decidieron en una segunda vuelta el 21 de junio, y ha tratado de destacar sus vínculos con el líder estadounidense.

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El sábado por la noche, De la Espriella escribió en X que había hablado con Trump y le había dado las gracias por la ayuda enviada por Estados Unidos tras el terremoto. Añadió que «le pidió que considerara la suspensión temporal de los elevados aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar la situación de nuestros empresarios, que están atravesando momentos muy difíciles debido a las consecuencias del terremoto».

La Administración Trump no ha dado ninguna respuesta inmediata a la petición de De la Espriella. Según el Departamento de Estado de EE. UU., este país ha ofrecido un total de 26,5 millones de dólares en ayuda para los damnificados por el terremoto, que incluye alimentos, refugios y suministros sanitarios.

El terremoto que sacudió el lunes por la mañana devastó algunas zonas del oeste de Colombia, afectando a ciudades como Pereira, Cali y Quibdó. Las ciudades situadas a lo largo de la costa del Pacífico del país se vieron especialmente afectadas. El presidente declaró el terremoto como catástrofe natural.

El Gobierno ha afirmado que hay 143 personas desaparecidas, mientras que otras bases de datos gestionadas por civiles sitúan la cifra en varios miles.

La catástrofe natural, cuyo epicentro se situó en una de las regiones más pobres del país, el Chocó, ha dejado hasta ahora 3,937 heridos, según el Gobierno. Además, ha destruido 14,705 viviendas y ha dañado otras 81.536.

En Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, los equipos de rescate buscaban a las más de 70 personas que figuraban como desaparecidas en esa ciudad. La esperanza seguía viva incluso después de que hubiera transcurrido hace tiempo el plazo clave de entre 48 y 72 horas para encontrar supervivientes bajo los escombros.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.