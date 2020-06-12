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Kiev. La esposa del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy dijo hoy que se ha contagiado de coronavirus.
La primera dama Olena Zelenska escribió en un mensaje en Instagram que su esposo y sus hijos dieron negativo en los exámenes.
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❗️❗️❗️Послаблення карантину не означає, що COVID-19 зник. Небезпека не минула, вона близько. Ближче, ніж нам може здаватися. ⠀ Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил – маски, рукавички, мінімум контактів... ⠀ Одразу скажу, що почуваюся добре, але перебуваю на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї, щоб не наражати їх на небезпеку. ⠀ Володимир і діти теж пройшли тестування, їхні результати негативні. ⠀ ❓😷❓Чому я написала цей пост? Хочу, щоб усі пам'ятали: зарано втрачати пильність! Повертаючись до активного соціального життя, пам’ятаймо, що від кожного з нас залежить не тільки особисте здоров’я, а й здоров’я інших: близьких, друзів, колег і навіть незнайомої людини, яка разом з нами їде у ліфті чи стоїть у черзі на касі в супермаркеті... ⠀ Багато хто каже: «Навіщо мені носити маску? Я не боюся заразитися!»🤦♀ ⠀ ⛔Маска для того, щоб не заразити інших! Ти можеш не знати про те, що інфікувався, не відчувати жодних симптомів і… бути НЕБЕЗПЕЧНИМ для тих, хто поруч. ⠀ Маска у громадському місці – це не тільки правило, а ще й знак поваги до інших людей! ⠀ Бережіть і поважайте себе та інших! Будьмо здорові!😷🍀
Dijo que se siente bien, que recibe tratamiento como enferma ambulatoria y que está aislada de su familia “para no ponerlos en peligro”.
Ucrania ha reportado al presente más de 29,000 casos confirmados del coronavirus con 870 muertes. El gobierno empezó a mitigar las restricciones a fines de mayo con la reanudación del transporte público y la reapertura de centros comerciales y gimnasios.