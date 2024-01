El presidente ruso Vladímir Putin prometió el viernes publicar las conclusiones de la investigación de la caída de un avión de transporte que, según él, fue derribado por las fuerzas de Kiev a pesar que se les había informado que llevaba a bordo prisioneros de guerra ucranianos.

En sus primeras declaraciones públicas sobre la caída del avión el miércoles, Putin reiteró lo dicho por funcionarios rusos de que “estaba todo planeado” para un canje de prisioneros el día que el transporte aéreo militar Il-76 cayó en una zona rural de la región rusa de Belgorod con 65 prisioneros de guerra ucranianos a bordo.

PUBLICIDAD

“Sabiendo (que los prisioneros estaban a bordo), atacaron este avión. No sé si lo hicieron a propósito o por error, por irresponsabilidad”, dijo Putin en un encuentro con estudiantes.

Las autoridades regionales de Belgorod, que hace frontera con Ucrania, dijeron que las 74 personas a bordo, incluidos seis tripulantes y tres militares rusos, murieron cuando el avión cayó a tierra y estalló en una enorme bola de fuego.

Putin no entró en detalles para apoyar su acusación de que Ucrania tenía la culpa, también formulada por otros funcionarios rusos. Las autoridades ucranianas no han dicho si sus fuerzas derribaron la aeronave, pero han reclamado una pesquisa internacional. No fue posible verificar la acusación de Moscú en forma independiente.

Las dos partes han intercambiado acusaciones durante los 23 meses de guerra para convencer a la opinión pública en el país y el extranjero. La caída del avión ha generado una racha de acusaciones y contraacusaciones, pero ninguna de las partes beligerantes ha presentado pruebas que las respalden.

Funcionarios ucranianos confirmaron que estaba previsto un canje de prisioneros el miércoles, pero dijeron que fue cancelado. Pusieron en duda de que hubiera prisioneros en el Il-76 y presentaron sus propias teorías sobre el hecho.

También insinuaron que el avión podría haber constituido una amenaza. Señalaron que Moscú no pidió que se garantizara la seguridad de un espacio aéreo específico durante un lapso de tiempo, como ha hecho n canjes anteriores.

Mykola Oleshchuk, comandante de la fuerza aérea ucraniana, calificó las acusaciones de Moscú de “propaganda rusa rampante”.

PUBLICIDAD

Putin dijo que se han hallado las grabadoras de vuelo y que se publicarán las conclusiones de los investigadores rusos.

“Hay cajas negras, todo será reunido y exhibido”, dijo Putin. “Pediré a la comisión investigadora que haga públicas, en la medida de lo posible, todas las circunstancias de este crimen, para que el pueblo en Ucrania sepa lo que realmente sucedió”.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido que se realice una pesquisa internacional.