La frontera entre España y Marruecos vive momentos de máxima tensión después de que miles de migrantes cruzaran a Ceuta, una de las dos ciudades españolas en África. La multitud apareció en la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta (España) para cruzar la valla que separa las dos ciudades. Cruzaron mientras agentes de la Guardia Civil española se limitaban a observar.

Ceuta y el otro enclave español de Melilla, en Marruecos, son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con África. Este es el mayor ingreso de personas a Ceuta desde mayo de 2021, cuando más de 10,000 migrantes accedieron a la ciudad autónoma desde Marruecos en apenas dos días.

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Muchos migrantes entraron dándole las gracias a la policía española, mientras algunos gritaban “¡Adiós Marruecos, hola España!”.

El Gobierno español se apresuró a señalar en un comunicado del Ministerio de Interior que había acordado con Marruecos tomar medidas para devolver “lo antes posible” a “todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta”.

“Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social”, advirtió el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, a la televisión pública española TVE. “En los últimos días han llegado a Ceuta por vía marítima más de 1,500 migrantes”, a un ritmo de “200 personas por día”, por lo que “los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados”, precisó Vivas.

Al final de la tarde del jueves, luego de que siguieran entrando en masa durante la jornada saltando la valla fronteriza o a nado por el mar, el Ministerio del Interior de España anunció que “las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil (...) para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta”.

La entrada de más de 10,000 migrantes a Ceuta en mayo de 2021 ocurrió cuando Marruecos flexibilizó los controles fronterizos en el marco de una crisis con España.

Entonces, Marruecos se indignó después de que España acogiera para recibir tratamiento médico al líder de los independentistas saharauis del Frente Polisario, respaldados por Argelia.

La crisis diplomática llegó a su fin en 2022 tras el giro de España en el delicado asunto del Sáhara Occidental, abandonando su neutralidad y reconociendo un plan de autonomía propuesto por Marruecos para esta antigua colonia española.

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Qué originó la invasión

La invasión de migrantes de ayer ocurrió ante rumores de que la frontera se abriría al amanecer del jueves. El Tribunal Supremo español confirmó a primeros de julio que la ley de extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera, también conocido como “devoluciones en caliente” (expulsión inmediata), de los inmigrantes interceptados en alta mar.

Esto ha podido alentar a quienes esperan en Marruecos para ingresar a Europa y ha creado un “efecto llamada”. Precisamente los mensajes colgados en redes sociales por jóvenes que han migrado a España sirven para convencer a otros de lanzarse, sostiene el presidente del Observatorio del Norte de Derechos Humanos, Mohamed Benaissa.

Benaissa, en declaraciones a EFE, atribuyó esta ola migratoria a la temporada estival y a la reciente decisión del Tribunal Supremo de España.

Ceuta, una ciudad de 18.5 kilómetros cuadrados y donde habitan más de 83,000 personas, vive una “absoluta emergencia humanitaria y social”, en palabras del presidente de esa ciudad autónoma.

El centro de estancia temporal (CETI), donde son trasladados los migrantes irregulares cuando llegan a España, está desbordado, pues apenas puede alojar 512 personas y hay más gente fuera que dentro. En el área de menores hay una sobreocupación del 2,400 por ciento.

Devolución de migrantes

El presidente de España, Pedro Sánchez, viajará hoy viernes a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Para atajar esta emergencia, España y Marruecos acordaron reforzar los controles en la frontera y aplicar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que entraron de forma irregular a Ceuta en los últimos días.

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Marruecos rompió ayer jueves el silencio oficial sobre la crisis migratoria para confirmar el acuerdo: “Ambos países acordaron reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se comprometieron a revisar y aplicar medidas para la repatriación, a la mayor brevedad posible, de todas las personas que hayan entrado ilegalmente en Ceuta”, dijeron a EFE fuentes oficiales marroquíes.

Ayer la practica totalidad de la población ceutí permanecía en el interior de sus hogares debido a la gran cantidad de personas que deambulaban por las calles. Comercios, bares, restaurantes y quioscos, además de grandes superficies, optaron por cerrar para evitar posibles complicaciones derivadas de la gran presencia de personas, la mayoría de ellas únicamente en trajes de baño.

En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump atribuyó a las “políticas globalistas de extrema izquierda” de España la situación en Ceuta. “El presidente Trump lleva tiempo advirtiendo a Europa de las consecuencias de seguir implementando políticas globalistas de extrema izquierda, como facilitar la migración masiva”, dijo a EFE Ana Kelly, portavoz de la Casa Blanca.

Recuperan 15 cadáveres

La Guardia Civil ha localizado anoche los cuerpos sin vida de seis personas, elevando a quince el número de cadáveres que han sido hallados ayer jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

Guardia Civil había recuperado más temprano los cadáveres de ocho personas que habrían intentado entrar a nado en Ceuta y Salvamento Marítimo otro más. El primer hallazgo se produjo a primera hora de la mañana y, posteriormente, los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil hallaron en el entorno de la frontera del Tarajal los cuerpos sin vida de otras ocho personas.

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De la crisis migratoria a la crisis diplomática

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, convocó al embajador de Italia en Madrid, Giuseppe Buccino Grimalii, tras unas declaraciones de su homólogo italiano, Antonio Tajani, en las que se ha mostrado favorable a cerrar el espacio Schengen con España ante la situación en Ceuta.

“Este mensaje es impropio del ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista”, señaló Albares en un mensaje en la red X en el que se hace eco de esas palabras de Tajani.

Unas palabras en las que relaciona los hechos de Ceuta con el proceso de regularización de inmigrantes que ha habido en España.

“La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional. Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500,000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos”, escribió Tajani en la misma red social.

Ante ello, Albares subrayó que los hechos de Ceuta tienen relación con una sentencia del Tribunal Supremo (en alusión a la que determina que no se puede devolver en caliente a quienes entren a nado en Ceuta y Melilla) y no tiene nada que ver con el proceso de regularización.

Por todo ello, anunció que convoca al embajador italiano para expresarle su rechazo a esas declaraciones de Tajani.

La eventual suspensión de las garantías de libre circulación del Tratado de Schengen -un mecanismo previsto con carácter excepcional por la normativa comunitaria para salvaguardar la seguridad interior- supondría el restablecimiento temporal de los controles fronterizos entre Italia y España.