Dublín. Un tribunal de Belfast, en Irlanda del Norte, dictó hoy prisión preventiva durante cuatro semanas para el sudanés Hadi Alodid, de 30 años, a quien se acusa del intento de asesinato mediante apuñalamiento de Stephen Ogilvie, además de amenazas de muerte a otra persona y de posesión de un arma blanca.

Este ciudadano de nacionalidad sudanesa compareció este miércoles por videoconferencia ante un tribunal norirlandés acusado del intento de asesinato con arma blanca de una persona en Belfast, un suceso que desató una noche de protestas antiinmigración y que dejaron vehículos, casas y autobuses incendiados en la capital de la provincia británica.

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En las redes sociales se mostraban imágenes y vídeos demasiado gráficos del incidente, con el presunto agresor sobre el agredido tratando, al parecer, de decapitarlo.

Aunque se desconoce aún el móvil del ataque, la Policía noirlandesa (PSNI) ha descartado que esté relacionado con el terrorismo islamista.

Durante la vista celebrada hoy, fuentes oficiales han informado de que la víctima, de unos 40 años, ha perdido el ojo izquierdo como consecuencia del apuñalamiento ocurrido el pasado lunes hacia la 10:30 de la noche hora local en el norte de Belfast, que también le causó heridas graves en el cuello y espalda.

El juez Steven Keown denegó a Alolid la libertad bajo fianza al alegar que los riesgos eran “demasiado grandes” y aceptar la posición de la PSNI, que advirtió de que su puesta en libertad provisional podría desencadenar más disturbios ante el clima de tensión racial en la región.

Este es un dibujo de la artista judicial Elizabeth Cook del ciudadano sudanés Hadi Alodid, de 30 años, compareciendo por videoconferencia ante el Tribunal de Magistrados de Belfast, en Belfast, el 10 de junio de 2026, tras un ataque con arma blanca. ( The Associated Press )

A este respecto, el magistrado recordó que se están multiplicando los llamamientos para provocar altercados y subrayó que cualquiera que participe en actos violentos podría afrontar penas de cárcel.

La PSNI sostiene que el sospechoso viajó desde Sudán a París y, posteriormente, de París a Dublín, en fechas que se desconocen. Después tomó supuestamente un autobús hasta Belfast en febrero de 2023, donde solicitó asilo inmediatamente.

Las fuerzas del orden confirmaron que Alodid obtuvo en septiembre de 2023 el permiso para permanecer en el Reino Unido.

Policías de Irlanda del Norte aseguran la zona donde ocurrió un apuñalamiento en el norte de Belfast, el 9 de junio de 2026. ( The Associated Press )

Tras los disturbios de la pasada noche, la ministra norirlandesa de Justicia, Naomi Long, acusó hoy a la extrema derecha de alentar la tensón racial en la provincia.

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“Este es la pura definición de racismo”, declaró a la cadena BBC la ministra, en relación a unos incidentes en los que los violentos llegaron a desalojar de sus hogares a familias de inmigrantes.

Grupos antiinmigración habían convocado ayer manifestaciones en diferentes puntos de la provincia británica, si bien los peores disturbios se concentraron en Belfast, donde se incendiaron un autobús urbano y varios coches, mientras que hombres encapuchados expulsaron a familias enteras de sus hogares con la amenaza de las llamas.

Vehículos en llamas en medio de disturbios en Belfast, Irlanda del Norte, el 9 de junio del 2026. ( The Associated Press )

La líder del Sinn Féin y ministra principal norirlandesa, Michelle O’Neill, describió los disturbios como simple delincuencia y calificó de “cobardía repugnante” las acciones de hombres encapuchados que expulsan a familias de sus hogares mediante incendios.

Su adjunta el en Ejecutivo de poder compartido, la unionista Emma Little-Pengelly, advirtió de que la violencia no “hace avanzar ninguna causa, sino que la perjudica”, y efectuó un llamamiento a la calma para evitar más disturbios en los próximos días.

“Participar en actos violentos -dijo- pone en riesgo tu propia seguridad y la de los demás y, en última instancia, causa un grave perjuicio y daño a cualquier causa o campaña que pretenda ser escuchada.”

Varias ciudades de Irlanda del Norte han sido escenario en los últimos años de protestas violentas organizadas después de incidentes atribuidos a inmigrantes establecidos en la provincia.