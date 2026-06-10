A casi 27 años del asesinato del controvertible presentador mexicano “Paco Stanley”, un documental reveló detalles del crimen, entre estos la identidad del capo que habría ordenado su muerte, según publicó El Gráfico.

De acuerdo con “Testigos: La verdad tiene voz”, del productor mexicano Juan Carlos Uribe, el asesinato de Stanley, ocurrido el 7 de junio de 1999 a las afueras del restaurante “El Charco de las Ranas” en Ciudad de México, habría sido ordenado por Juan José Esparragoza Moreno, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

El conocido presentador, quien recibió cuatro impactos de bala en la cara, alegadamente mantenía una cuantiosa deuda con elementos del bajo mundo, lo que llevó al crimen, según aseguró el productor que le fue revelado por algunas de las personas que entrevistó para el documental.

PUBLICIDAD

“Nadie lo mencionó, nadie sabía de él. El Azul (Esparragoza Moreno) fue una parte importante después de que se unieron (Rafael) Caro Quintero, (Ernesto) Fonseca, Don Neto, en el Cartel de Sinaloa, en Guadalajara, el señor El Azul, él trabajaba para la DFS, la Dirección Federal de Seguridad. En aquellos tiempos la DFS era como la CIA mexicana. Inclusive todos los participantes eran entrenados por la CIA en Jalisco cuando matan a (Enrique) Kiki Camarena, por eso se cuenta toda la historia de Kiki Camarena, porque desde ahí viene todo el desenlace”, aseguró Uribe.

Según el productor, Esparragoza ocupaba un alto rango en la DFS y cuando el gobierno mexicano desmanteló el organismo, “El Azul” se unió al narcotráfico

Señaló que “El Azul” era un gran comandante de la corporación, y que cuando la misma se desintegró, se unió al narcotráfico. Durante décadas se sostuvo que el asesinato de Stanley fue ordenado por el narcotraficante Amado Carrillo, conocido como “El Señor de los Cielos”. De hecho, en la segunda temporada de la serie “El Señor de los Cielos” de Telemundo, se recrea el crimen de Stanley.

En la serie, un presentador de televisión conocido como “Pepe Johnson”, es asesinado por “Víctor Casillas”, el hermano de “Aurelio Casillas”, el narcotraficante conocido como “Señor de los Cielos”. La serie de Telemundo sigue el mito popular de que Carrillo se sometió a una cirugía para cambiar su aspecto físico, tras lo que continuó operando su imperio criminal bajo otra identidad.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Carrillo, quien se cree amasó una fortuna estimada en unos $25 mil millones, murió dos años antes del crimen de Stanley, precisamente tras someterse a una cirugía estética mayor.

Además de las declaraciones de Uribe, el documental cuenta con entrevistas a otras personas involucradas de alguna manera a la figura de Stanley, entre ellas la periodista Arlette Garibay, quien es socia de Uribe en la producción del documental.

Garibay relata en el documental como también ella fue una de las señaladas en relación a la muerte de su colega y los fuertes interrogatorios a los que fue sometida durante la investigación. “A mí me interrogaron y me hicieron un interrogatorio durísimo. Fue la única vez y espero que nunca más tenga que ir a un lugar de esos”, afirmó.