CIUDAD DE MÉXICO. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió el miércoles un informe de CNN según el cual la CIA estaba llevando a cabo operaciones mortales en territorio mexicano, acusando a la organización de noticias con sede en Estados Unidos de intentar “lastimar al gobierno y al pueblo de México.”

La CNN informó el martes de que la CIA facilitó el asesinato selectivo de un miembro del cártel de Sinaloa en una carretera a las afueras de Ciudad de México, lo que avivó la tormenta en México. El New York Times informó posteriormente de que las fuerzas mexicanas llevaron a cabo el ataque y la CIA proporcionó la planificación y el apoyo.

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Sheinbaum calificó el informe de la CNN de “mentira”. Preguntada por el informe del New York Times durante su rueda de prensa matinal, lo calificó de “ficción del tamaño del universo”.

Liz Lyons, portavoz de la CIA, también arremetió contra el reportaje de la CNN, publicando en X que “se trata de un reportaje falso y salaz que no sirve más que para una campaña de relaciones públicas de los cárteles y pone en peligro vidas estadounidenses”.

Un portavoz de la CNN dijo que la CIA había recibido los detalles del informe antes de su publicación y se había negado a hacer comentarios. Aunque la cadena no se refirió directamente a las declaraciones de Sheinbaum, dijo que mantenía su información.

“Tras la publicación, la portavoz de la CIA, Liz Lyons, emitió un comunicado a la CNN en el que afirmaba: ‘Se trata de un reportaje falso y salaz que no sirve más que como campaña de relaciones públicas para los cárteles y que pone en peligro vidas estadounidenses’, sin especificar qué aspecto del reportaje es falso”, dijo la portavoz de la CNN.

Charlie Stadtlander, director ejecutivo de relaciones con los medios y comunicaciones, afirmó en un comunicado enviado por correo electrónico que la publicación “sigue confiando en la exactitud de lo que informamos”.

Mientras que el mentor y predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, atacaba regularmente a los periodistas en sus sesiones informativas matutinas, llegando incluso a difamar a los reporteros críticos, Sheinbaum ha adoptado un tono más comedido ante las críticas.

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Pero la mandataria se ha visto salpicada por escándalos relacionados con Estados Unidos en las últimas semanas, mientras recibe presiones para mantener una relación sólida con Washington ante la renegociación de un acuerdo de libre comercio y las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de tomar medidas contra los cárteles.

Sheinbaum ha subrayado la soberanía de México, una narrativa que cada vez se cuestiona más.

El mes pasado, dos agentes de la CIA murieron en un accidente de coche junto con investigadores locales mexicanos cuando regresaban de una operación antidroga en el norteño estado de Chihuahua. Sheinbaum dijo que no tenía conocimiento de la operación, y las autoridades mexicanas y estadounidenses se contradijeron durante días.

Una semana después, un tribunal de Nueva York acusó al gobernador de Sinaloa -miembro de alto rango del partido de Sheinbaum y aliado de López Obrador- de delitos de tráfico de drogas y armas, acusado de ayudar en la importación masiva de narcóticos ilícitos a Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.