Una profesora de danza de 45 años de edad y de origen italiano, resultó ser la víctima fatal del siniestro que destruyó el hotel Viva Wyndham Domincus Beach en Bayahíbe, República Dominicana.

El periódico La Nación, de Argentina, identificó a la víctima como Francesca Valentino, oriunda de Caserta, Italia. Valentino residió algunos años en el área de Bayahíbe, cambio de vida que relató en la señal televisiva Sky Uno, donde participaba de un programa de entretenimiento.

En el Caribe se casó en 2017 y tuvo dos hijas, aunque regresó ese mismo año a su ciudad natal para abrir un emprendimiento turístico con su familia. Ahora había vuelto a la isla para vacacionar y reencontrarse con sus seres queridos.

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De acuerdo con el medio italiano La Stampa, durante el incendio, la mujer corrió hacia la playa junto a otros turistas para evacuar las habitaciones, donde se desvaneció por la densa humareda producto del incendio y murió mientras era llevada en un auto particular a un hospital cercano.

El incendio y el operativo de evacuación

El fuego comenzó por la mañana en las instalaciones del complejo turístico. El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general Juan Manuel Méndez, informó que las llamas se propagaron con rapidez debido a las condiciones del viento y los techos de paja.

El operativo de seguridad incluyó la evacuación de 1690 huéspedes. La cadena hotelera y las autoridades locales trasladaron a los damnificados a complejos y hoteles cercanos, donde recibieron artículos de primera necesidad, según reportó el medio local Diario Libre. Al menos una decena de estos requirieron atención médica, de los que tres tuvieron que ser internados en hospitales de la zona.

“Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación y será la comisión técnica correspondiente la encargada de establecerlas una vez concluyan las labores de emergencia y evaluación en el lugar”, informó el COE sobre el inicio del fuego.

El embajador de Italia en República Dominicana, Sergio Maffettone, informó que se coordinó el regreso de 285 ciudadanos de ese país, que se alojaban en el hotel.

Mientras tanto, “las actividades turísticas en Bayahíbe y sus alrededores se mantienen sin novedades y continúan desarrollándose de manera segura y normal”, de acuerdo con el comunicado oficial de las autoridades sobre el sector.