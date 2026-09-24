La Policía Nacional (en la República Dominicana) informó que recuperó US$33,690 y RD$196,500 en efectivo, además de relojes, cadenas y otras pertenencias, como parte de las investigaciones en torno al asalto ocurrido en la residencia del merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, más conocido como Julián Oro Duro, ubicada en Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este, donde su esposa, Zeneida Socorro Castillo, fue ultimada y el artista resultó herido.

Como parte del proceso investigativo, también fue recuperada en el sector Los Guaricanos, Santo Domingo Norte, una motocicleta presuntamente utilizada por los perpetradores durante la comisión del hecho.

De acuerdo con el desglose de las evidencias ocupadas, a Kevin Dariel Germán Troncoso le fueron ocupados US$3,750 y RD$88,000, mientras que a Juan Carlos Hernández García le fueron ocupados US$240 y RD$30,500, correspondientes a RD$2,000 ocupados durante su arresto y otros RD$28,500 encontrados durante un allanamiento.

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En tanto, a Michael Tejada Vásquez le fueron ocupados US$9,800, mientras que a Lawrence Mark Liranzo Marcos (a) Chiquito le fueron ocupados US$19,900 y RD$78,000, además de varios de los artículos recuperados.

Entre las pertenencias recuperadas figuran dos relojes, uno marca Rolex y otro Cardo; dos cadenas, una medalla, un guillo, un broche de mujer, un bulto Louis Vuitton, una llave de un vehículo Toyota y unos lentes, entre otros efectos.

Las evidencias fueron recuperadas durante diversos allanamientos realizados por agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en coordinación con el Ministerio Público, acciones que también permitieron identificar y apresar a cuatro personas presuntamente vinculadas al hecho.

Los detalles fueron ofrecidos por vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, quien presentó en imágenes las evidencias recuperadas y los avances de la investigación durante una rueda de prensa.

Las diligencias investigativas continúan bajo la coordinación del Ministerio Público, con el propósito de establecer las circunstancias del hecho y determinar la responsabilidad individual de las personas vinculadas.