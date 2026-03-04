La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó este miércoles de una “actividad sospechosa”, después de que el capitán de un buque reportó una fuerte explosión en las proximidades de la embarcación, seguida de humo en el agua en el estrecho de Ormuz.

El incidente se produjo a unos 253.7 kilómetro al este de Mascate, Omán, y según la información difundida por el organismo británico, tanto el barco como su tripulación se encuentran a salvo y las autoridades investigan lo ocurrido.

UKMTO recomendó a los buques que transiten por la zona que extremen la precaución y reporten cualquier actividad sospechosa.

El suceso coincide con nuevas amenazas de Irán sobre el estratégico paso marítimo, por donde transita alrededor del 20% del crudo mundial.

El general de brigada Ebrahim Yabari, de la Guardia Revolucionaria, advirtió en la televisión estatal iraní de que no permitirán que “ni una sola gota de petróleo” salga de la región y que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz.

La agencia oficial Tasnim tituló su nota con “El Estrecho de Ormuz está cerrado” e indicó que así fue anunciado por Yabari, aunque no incluyó unas declaraciones tan directas del general.

Horas antes, la Guardia Revolucionaria había asegurado que atacó con drones al petrolero ‘Athens Nova’, al que calificó de “aliado de Estados Unidos”, en el estrecho de Ormuz.

En la duodécima oleada de ataques a objetivos estadounidenses, Irán lanzó ataques con 26 drones y 5 misiles balísticos a Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y el estrecho de Ormuz, según informó la Guardia Revolucionaria en su cuenta de Telegram.

Por el momento, no se ha establecido una relación oficial entre la explosión reportada al este de Mascate y los ataques reivindicados por Irán.