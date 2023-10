Las autoridades sanitarias peruanas siguen de cerca la evolución de un raro caso de rabia humana reportado en ese país.

La mujer de 54 años diagnosticada con rabia humana en Arequipa se encuentra en estado muy grave. La paciente está hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Honorio Delgado Espinosa, está sedada, entubada y con ventilación mecánica asistida. Ella se encuentra aislada, en un cuarto individual con la asistencia de infectólogos y médicos intensivistas.

“Es un cuadro crítico, propio de la enfermedad. Estamos en los primeros tres días y monitoreamos su evolución. La rabia es una enfermedad mortal y su mortalidad alcanza casi el 100%. Si llega a sobrevivir quedaría con graves secuelas neurológicas, disminución de la fuerza muscular, alteraciones de la conciencia, dificultad para caminar y trastornos neurológicos permanentes”, explicó a El Comercio el director del Hospital Honorio Delgado, Alexis Urday.

Caso extraño

El pasado 15 de julio una mujer de 54 años que vive en Chiguata, un distrito de la periferia de Arequipa, fue mordida en la mano izquierda por un perro desconocido. Ella, tal como refieren los especialistas, no fue a buscar atención médica. Como las heridas no eran tan profundas no le dio importancia. Casi tres meses después, el 9 octubre comienza sentirse mal y se atiende con un médico particular. Al día siguiente acude al Puesto de Salud Miguel Grau y luego es referida al Hospital Honorio Delgado.

El 12 de octubre ingresa por Emergencia y desde entonces es monitoreada. Le toman una muestra del líquido cefalorraquídeo y de saliva. Lo envían al Instituto Nacional de Salud (INS) y se confirma positivo para rabia humana. Si bien al inicio la paciente se encontraba estable, los síntomas comenzaron a avanzar rápidamente, presentó temblores, fotofobia, hidrofobia, aerofobia y otros malestares. Cuando las enfermeras levantaban las sábanas para el cambio, el viento le generaba espasmos a la paciente. Pero ella todavía era consciente.

“Hoy a las 2 de la madrugada tuvo una descompensación. Comenzó a tener mayor compromiso respiratorio y actualmente está en UCI. La rabia canina se manifiesta en menos de 10 días, pero en una persona puede tardar de 20 a 90 días para que el virus llegue al sistema nervioso central (a la médula y el cerebro) después de una mordida. Por eso en la paciente demoró en manifestarse los síntomas, pero como no recibió su vacuna a tiempo, su salud empeoró”, resaltó Urday.

El médico precisó que depende de varios factores para que se manifiesten los síntomas, si se lavó la herida inmediatamente, cuanto de virus ingresó a su organismo, si la mordida fue profunda, si la víctima recibió la vacuna. En los animales se presenta una rabia paralítica (los canes no se pueden mover), o rabia furiosa (el animal se pone agresivo). En el ser humano el cuadro es diferente, se presenta síntomas inespecíficos, unos tienen nauseas, dolor de cabeza, vómitos o adormecimientos, pero lo más característicos son la hidrofobia y la aerofobia. No botan espuma por la boca y no hay agresividad, pero si la irritabilidad.

Acciones

Una vez se conoció el caso positivo de rabia humana, las autoridades de salud realizaron un cerco epidemiológico a 500 metros alrededor de la vivienda donde la víctima fue mordida. Se identificaron a 15 contactos directos que recibieron la vacuna antirrábica, además se vacunaron a los canes de la zona y actualmente están buscando a todas las personas que hayan sido mordidas por un can y que no hayan reportado el caso.

El jefe de Zoonosis de la Gerencia Regional de Salud (GERESA), Carlos Gonzáles, manifestó que en el distrito de Chiguata están realizando un bloqueo sanitario, así como en los distritos aledaños (Paucarpata, Mariano Melgar, Sabandía). Dijo que están visitando casa por casa para captar a personas con mordeduras de perros para que reciban el tratamiento y vacunar a canes. La GERESA estima que la población canina en Chiguata es de 1,200 canes y el avance de la vacunación en la zona es de 76%.

Campaña

Este año la campaña de vacunación antirrábica comenzó en mayo, en el distrito de Cayma y se cerró este 15 de octubre en Characato. Para ese trabajo se han movilizado más de 1,500 equipos de vacunadores. Los que no participaron en la campaña pueden llevar a su mascota a un establecimiento de salud para que reciba su vacuna gratuita. En la provincia de Arequipa la población canina sobrepasa los 300,000 y hasta este último viernes solo se llegó a inmunizar a 143,967 mascotas.

“Lamentablemente solo se llegó solo a un 50% de cobertura. Hay más de 150,000 perros que no han sido vacunados y que están en riesgo de contraer el virus de la rabia. El virus ya está en 19 distritos de Arequipa. En el 2015 se detectaron 19 casos, en el 2016 se reportaron 58, en el 2017 se llegó a 48. En el 2018 registraron 50 casos, en el 2019 fueron 42, mientras que el 2020 fueron 21. Para el 2021 se disparó a 72 casos, en el 2022 fue de 49 y en lo que va del año ya son 26 casos de rabia canina”, informó el jefe de Zoonosis.

Sobre las vacunas antirrábicas para humanos, en el 2022 la GERESA recibió alrededor de 12,000 dosis y para este 2023 se le asignaron alrededor de 16,000 dosis. Según reporte de Zoonosis, este 2023 más de 5,600 personas han realizado la denuncia de accidentes por mordedura de canes y aproximadamente el 50% de ellos han recibido las dosis de vacuna antirrábica.

“Todas las personas que han sufrido mordeduras de perros tienen que acercarse a un establecimiento de salud para recibir su tratamiento. Actualmente tenemos stock suficiente de vacunas. Ahora en octubre hemos repartido 3,000 dosis de vacuna antirrábica humana en hospitales y Centros de Salud, y en la GERESA tenemos 300 dosis para cualquier emergencia”, puntualizó Carlos Gonzáles.

El problema, señala el especialista, es con los perros callejeros. Se estima que en la ciudad de Arequipa hay más de 12,000 perros sin dueños que deambulan en las calles.

Antecedentes

Según los especialistas de la GERESA en Arequipa el último caso autóctono de rabia humana data de 1998, después de 25 años se presentó un nuevo caso en la ciudad. No obstante, el director de Salud de las Personas de la GERESA, Rodrigo Cruz, recordó que hace ocho años llegó a atenderse al Seguro Social de Arequipa una mujer embarazada infectada con el virus proveniente de Puno.

Era setiembre de 2015 cuando la paciente con rabia humana, de 28 años con 32 semanas de gestación fue sometida a una cesárea de emergencia en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo. Ella fue mordida por un perro un mes antes en la localidad de Cabanillas en la provincia de Lampa (Puno). Presentada náuseas y fiebre, y por su estado delicado fue trasladada a Arequipa. Dos años después de estar hospitalizada, su organismo no soportó más y en junio de 2017 falleció.

“Este es un tema que se ha venido controlando en los últimos años, pero llamamos a la reflexión de las personas. Hay reporte de jaurías en las calles y es responsabilidad de las municipalidades que tienen que asumir su función. Las leyes están dadas”, resaltó Rodrigo Cruz.

Por su parte alcaldesa de Chiguata, Gladys Ticona, declaró a los medios que a raíz del caso tienen como meta completar la vacunación al 100% de los canes de su distrito y para ello contarán con el apoyo de la policía. Además, informó que han enviado un documento a la Municipalidad Provincial de Arequipa para usar el canil que tienen y albergar a los perros sin dueño de su zona.

“Nosotros no tenemos un espacio adecuado para construir un refugio o albergue canil. Tampoco tenemos recursos económicos para mantener y alimentar a los canes callejeros, no está dentro posibilidades, por eso recurrimos al alcalde de Arequipa para que nos brinde ese apoyo. Estamos a la espera”, señaló la autoridad local.

El director de Salud de las Personas de la GERESA informó que un equipo de especialistas del Ministerio de Salud fue asignado a Arequipa para monitorear las acciones que realiza la GERESA sobre las estrategias para el control de la expansión de la rabia canina y humana.