Santo Domingo. El Gobierno de la República Dominicana inició la construcción de 14.5 kilómetros de verja o cerca perimetral en el sur de la frontera con Haití -que incluirá seis torres de vigilancia, 35 alcantarillas y tendrá una altura total de 13 pies (3.9 metros)- para mejorar la seguridad fronteriza y reforzar el combate al contrabando, informó este sábado el Ministerio dominicano de Defensa.

La construcción se levantará en Hoya de Enriquillo, provincia de Independencia (sur del país), uno de los puntos de “mayor importancia” de la frontera con Haití, que durante décadas ha supuesto un desafío para las autoridades debido a los intentos de tráfico irregular de mercancías, detalló la cartera -en un comunicado-.

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En dicha provincia, donde opera uno de los principales mercados binacionales, la nueva infraestructura permitirá reforzar el combate contra el contrabando y otras actividades ilícitas, a la vez que “contribuirá a un intercambio comercial más organizado, seguro y dentro del marco de las leyes dominicanas”, afirma el ministerio.

Según el texto, la edificación incluirá también calles de patrullaje con un ancho conjunto de siete metros, distribuidas a ambos lados de la estructura, destinadas a incrementar la vigilancia, mejorar la movilidad de las unidades militares y facilitar una respuesta “más rápida y efectiva” ante cualquier situación que pueda afectar la seguridad en esta parte de la frontera.

Plan “Frontera Fuerte”

Esta obra hace parte de la segunda etapa de la construcción de la enrejada perimetral fronteriza, de la cual se han construido tramos anteriormente con características similares en la provincia de Jimaní y que es parte del proyecto “Frontera Fuerte”, una estrategia “integral” desarrollada por el Gobierno dominicano para fortalecer la seguridad, la infraestructura y el desarrollo de la zona limítrofe, añade el comunicado.

Según el Ministerio, el plan articula presencia militar, infraestructura, tecnología, vigilancia, movilidad y coordinación interinstitucional, con el objetivo de garantizar un control “efectivo y permanente” del territorio dominicano y “generar mejores condiciones para las comunidades fronterizas”.

Como parte de este plan se han construido unos 55 kilómetros de verja, de los cuales 38 corresponden a la frontera norte, además de tramos en Elías Piña (centro), Independencia (sur) y Pedernales (sur).

Según el ministro dominicano de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, el proyecto “Frontera Fuerte” cuenta con 1,500 luminarias solares, fibra óptica, cámaras inteligentes y una red de drones operada desde el centro de control de la cartera que encabeza.

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A esta infraestructura se suman unos 11,000 militares desplegados en las distintas líneas de defensa y equipos para reforzar las labores de vigilancia y patrullaje, afirma el documento.

Desde octubre de 2024, el Ejecutivo dominicano implementa un plan de deportaciones con el que buscaba repatriar a 10,000 haitianos por semana para controlar la inmigración irregular.

Según cifras oficiales, entre enero y julio de este año, 250,429 haitianos indocumentados fueron deportados a su país, que vive una crisis en todos los órdenes.