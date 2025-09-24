BOGOTÁ, Colombia. Veintitrés trabajadores fueron rescatados el miércoles tras pasar 43 horas atrapados en el derrumbe de una mina de oro subterránea en el norte de Colombia.

Los mineros fueron recibidos con aplausos al salir de la mina La Reliquia, ubicada en el departamento de Antioquia. La Agencia Nacional de Minería de Colombia informó que la entrada principal de la mina se derrumbó el lunes debido a una “falla geomecánica”.

Un video publicado por la ANM muestra a los primeros mineros rescatados saliendo por sus propios medios, usando una cuerda para trepar la empinada entrada del pozo. Su estado de salud no fue revelado de inmediato. Las familias de los mineros llevaban horas esperando y celebraron su rescate con lágrimas y aplausos.

La mina se encuentra en terrenos pertenecientes a la canadiense Aris Mining Corp., pero es operada por una cooperativa minera local. Aris Mining había indicado previamente que había proporcionado alimentos, agua y ventilación a los trabajadores atrapados durante las labores de rescate. La mina cuenta con unos 60 empleados y representa una pequeña parte de la producción total de oro de la empresa en la zona.

¡Segovia celebra la vida!



Tras 48 horas de operaciones ininterrumpidas en la mina La Reliquia, los 23 trabajadores atrapados fueron evacuados con vida gracias a nuestro equipo de Seguridad y Salvamento Minero, brigadistas de Aris Mining y organismos de socorro en territorio.… pic.twitter.com/EoBXbPogsT — AgenciaNaldeMinería (@ANMColombia) September 24, 2025

Aris opera dos concesiones mineras en Colombia, que el año pasado produjeron alrededor de 6.6 toneladas de oro.

La producción de oro de Colombia ascendió a 67 toneladas anuales en 2024, impulsada por los altos precios del metal precioso. Un informe publicado en 2023 por la Defensoría del Pueblo de Colombia indicó que más del 80% del oro de Colombia es extraído por operadores informales sin licencia, incluyendo mineros artesanales, pero también miembros de grupos rebeldes.

Las precarias condiciones en algunas minas de oro en Colombia han provocado accidentes mortales. El sábado se encontraron los cuerpos de siete mineros en una mina ilegal en el departamento del Cauca. Los equipos de rescate tardaron nueve días en llegar a los trabajadores atrapados.