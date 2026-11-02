Los esfuerzos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por cuestionar los resultados de las elecciones de la semana pasada sufrieron un revés el domingo, cuando funcionarios afirmaron que la votación no se vería socavada por las acusaciones y un tribunal ordenó la liberación de sospechosos en un caso.

En una imagen que indicaba que las autoridades estaban en la misma página, el titular de una comisión electoral apareció junto al fiscal general del país y al jefe del servicio de inteligencia Shin Bet para dar a conocer un comunicado en el que se dejó claro que, incluso si se corroboran las afirmaciones de injerencia extranjera planteadas la semana pasada, los resultados de la votación se mantendrán.

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El partido Likud de Netanyahu ha afirmado, sin presentar evidencia, que partidos liderados por árabes se “robaron” las elecciones en las que el bloque de Netanyahu perdió su mayoría de escaños en el parlamento. Al sembrar dudas sobre la votación, Netanyahu parece que intenta bloquear cualquier posible alianza entre la oposición y los partidos árabes que podría retirarlo del cargo.

Likud ha mencionado varios casos, entre ellos los casos de tres activistas que fueron arrestados con sobres con dinero en efectivo poco antes del horario de apertura de las urnas el pasado 27 de octubre. Aseguran que el dinero era para sobornar a votantes. Dos días después, la policía arrestó a otros cuatro sospechosos que, según la policía, estaban vinculados al partido islamista Ra’am. El partido niega cualquier participación en el caso.

Un juez cuestionó o rechazó el domingo las solicitudes de la policía para imponer restricciones adicionales a los tres sospechosos. La policía informó más tarde que uno de los sospechosos fue liberado con ciertas “condiciones” no especificadas y que a otro de ellos se le ordenó permanecer bajo arresto domiciliario durante ocho días. La detención del tercer sospechoso se extendió dos días.

Mansour Abbas, líder del partido Ra’am que obtuvo ocho escaños en la Knéset, calificó los arrestos como antidemocráticos y “un intento por influir en los resultados electorales”.

Netanyahu insinúa que unirse a los partidos árabes es traición

Netanyahu vio cómo su bloque parlamentario de aliados se redujo a 53 escaños entre los 120 miembros de la Knéset, en comparación con los 68 miembros en el parlamento saliente.

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Un bloque de partidos encabezado por su principal rival, Gadi Eisenkot, obtuvo 48 escaños, mientras que los partidos con dirigencia árabe, incluido Ra’am, obtuvieron las 19 bancas restantes. En conjunto, esos dos bloques tienen miembros suficientes para formar un nuevo gobierno, aunque sigue sin estar claro si aceptarán hacerlo.

Se prevé que los resultados sean certificados esta semana, y el presidente Isaac Herzog comenzará a reunirse con cada uno de los partidos elegidos al parlamento a partir del miércoles para ver a quién prefieren como próximo primer ministro.

Una vez que concluyan esas consultas, elegirá al candidato —muy probablemente Netanyahu o Eisenkot— que considere que tiene la mejor posibilidad de formar un gobierno de coalición.

Eso prepararía el terreno para semanas de negociaciones. De ser infructuosas, podría pedir a otro candidato que lo intente. De lo contrario, el país tendría que celebrar nuevas elecciones a comienzos del próximo año.

Netanyahu ha insinuado que sería una traición que Eisenkot se sume a partidos árabes, y algunos israelíes coinciden con esas afirmaciones. Un puñado de personas se manifestó la noche del domingo frente a la residencia de Eisenkot.

“Tenemos un país pequeño, un país judío muy pequeño. Queremos mantenerlo como un país judío”, expresó una manifestante, Shoshana Idasis. En los últimos días, otras concentracione más numerosas han pedido una coalición judío-árabe.

Eisenkot acusa a Netanyahu de tratar de deslegitimar la votación

El Likud también ha alegado injerencia extranjera en la votación. El servicio de seguridad Shin Bet ha iniciado una investigación a solicitud de la comisión electoral.

Pero el jefe de la comisión electoral, el juez del Tribunal Supremo Noam Sohlberg, afirmó que “nuestra posición es que, incluso si se confirman las sospechas, esto no socavaría la integridad del proceso electoral ni los resultados electorales en su conjunto”.

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El Likud no tardó en emitir un comunicado en el que preguntó cómo es que el titular de la comisión puede reconocer que hay acusaciones graves y, al mismo tiempo, decir que no tendrá un efecto en el resultado final.

Eisenkot acusó el domingo a Netanyahu de lanzar una “campaña orquestada y organizada para deslegitimar los resultados electorales” al insinuar que Qatar había apoyado a partidos de la oposición para sacar a Netanyahu del poder. Eisenkot aseguró que el Shin Bet le informó sobre la investigación sobre injerencia extranjera.

Qatar ha negado que haya financiado cualquier actividad con el objetivo de influir en el resultado electoral. Muchos israelíes consideran a esa nación árabe como patrocinadora de Hamás, y las acusaciones sobre su influencia han sacudido a la política israelí en otras ocasiones, incluido un caso en el que asesores allegados a Netanyahu presuntamente aceptaron dinero de Qatar mientras trabajaban para la oficina del primer ministro.

Sus opositores han acusado a Netanyahu de usar tácticas de intimidación y de tratar de crear una narrativa para discriminar todavía más a los partidos con dirigencia árabe y a los ciudadanos árabes de Israel, los cuales representan al 20% de la población.

Yousef Jabareen, líder de la Lista Conjunta de partidos árabes, que obtuvo 11 escaños, señaló la semana pasada que más de la mitad del contenido publicado por Likud y Netanyahu durante la jornada electoral estuvo dirigido contra votantes árabes como parte de una táctica para animar a los israelíes de derecha a votar.

“En momentos de crisis, recurre a su táctica habitual: la incitación racista y la deslegitimación de la población árabe”, sostuvo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.