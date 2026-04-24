El asesinato de la exmodelo Carolina Flores ha generado conmoción en México y a nivel internacional, mientras continúan surgiendo detalles sobre el crimen en el que figura como presunta responsable su suegra, Erika María Herrera.

En las últimas horas, un video difundido por medios de comunicación muestra los momentos previos, durante y posteriores al incidente dentro del apartamento donde ocurrieron los hechos.

En las imágenes aparecen la víctima, su esposo y su hijo menor, junto a la presunta agresora. Tras las detonaciones, se escucha una discusión entre los presentes, lo que ha intensificado el interés público en el caso.

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“¿Qué hiciste, loca?”,dice el hijo mientras la presunta agresora responde: “Nada, me hizo enojar”. Después, también se oye decir: “Tú eres mío y ella te robó”.

Familiares de la víctima aseguran que existían tensiones previas. En declaraciones televisivas, la madre de Flores indicó que su hija había tenido diferencias con su suegra, aunque las describió como conflictos comunes dentro de la dinámica familiar. Por su parte, una amiga cercana afirmó que la relación era más conflictiva y que la exmodelo habría sido objeto de constantes señalamientos.

El caso también ha levantado cuestionamientos por el manejo inicial de la situación. Reportes periodísticos señalan que el esposo de la víctima, Alejandro Sánchez, no notificó de inmediato a las autoridades tras el crimen, lo que ha generado dudas adicionales sobre lo ocurrido.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del feminicidio, mientras el caso sigue generando atención mediática y debate público sobre la violencia de género.