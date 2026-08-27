El Tesoro de Villena —una de las colecciones de oro de la Edad del Bronce más importantes— fue robado el jueves durante un espectacular atraco a un museo español, reportó CBS News.

A los ladrones les tomó apenas unos minutos apoderarse de la colección de más de 50 piezas, principalmente de oro. “La alarma del Museo de Villena saltó sobre las 5:20 horas”, declaró un portavoz del Ayuntamiento. Añadió que a las 5:24 de la mañana, ya los ladrones habían abandonado el edificio.

La operación fue “superrápida y superprofesional.”, señaló el portavoz. Por su parte, el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, se mostró conmocionado con el suceso. “Se han llevado la mayor parte del tesoro”, declaró con la voz entrecortada. “Estamos absolutamente desolados, incluso estoy temblando. La verdad es que para los que somos de Villena esto nos destroza. Es parte de nuestro patrimonio, de nuestra riqueza”, afirmó Cerdán.

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Aunque la mayor parte del tesoro es de oro, también cuenta con piezas en plata, hierro y ámbar, que datan del año 1000, a. C. El tesoro, de un valor histórico incalculable, se estima en más de 2 millones de dólares. Fue descubierto en el interior de una vasija oculta en una rambla seca de Villena en 1963 por José María Soler.

Se informó que los ladrones llegaron al lugar en varios vehículos y lograron acceso al interior por una ventana. “Todos los sistemas de seguridad se activaron”, sostuvo un portavoz de Villena, quien aseguró que no hubo fallos en la seguridad del museo.

Las autoridades investigan si otra alarma que se activó minutos antes del robo, en el polideportivo de la ciudad, guarda relación con el atraco o si se trató de una maniobra para distraer a las autoridades mientras ejecutaban el robo.

Este es el más reciente de una serie de robos de gran repercusión mediática reportados en varios museos de Europa desde octubre, cuando unos ladrones atracaron a plena luz del día el Museo del Louvre en París. En menos de ocho minutos, los ladrones huyeron con un botín en joyas valoradas en 102 millones de dólares. Los ladrones fueron capturados pero no se recuperaron las joyas.

Mientras, cuatro pinturas del artista renacentista Antonello da Messina fueron robadas de un museo de Sicilia.

Al menos otros cuatro robos se han reportado en distintos museos europeos desde octubre.