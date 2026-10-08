Moscú. El servicio ruso de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, desmintió hoy los rumores aparecidos en las redes sociales sobre un segundo caso de peste neumónica en la región siberiana de Irkutsk.

“Estas informaciones no se corresponden con la realidad”, aseveró la entidad en un comunicado, al comentar las noticias difundidas en las redes sociales rusas de un segundo paciente que había contactado con la paciente fallecida.

Anteriormente el servicio había asegurado que Daria Shipílova, de 28 años, murió a causa de una “neumonía de etiología desconocida” en un hospital de Irkutsk. Desde entonces, sólo dice haber detectado dos casos de Covid-19 y dos más de infección rinovírica entre las personas que contactaron con ella.

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Los medios informaron en un principio que la conocida como ‘paciente cero’ contrajo una bacteria llamada ‘Yersinia pestis’ -que se transmite entre animales y humanos- en Tailandia, de donde regresó recientemente. El Departamento de Control de Enfermedades de Tailandia indicó que está en contacto con la OMS, pero no confirmó el viaje de la rusa a su país.

Además de la familia y sus colegas, Rospotrebnadzor negó que se hubiera producido un accidente durante el manejo de microorganismos -los medios especularon con la rotura de un tubo de ensayo con patógenos- y subrayó que la investigación confirmó que se respetaron todos los protocolos durante el trabajo de laboratorio.

“Eso sólo puede decirlo un diletante. Incluso hipotéticamente (un tubo de ensayo) no se puede derramar ni romper”, dijo su madre a los medios.

El organismo también recordó que la joven estaba vacunada y tenía una fuerte inmunidad ante posibles infecciones. Añadió que la situación epidemiológica en Irkutsk es “tranquila” -no existen “riesgos epidémicos”- y que ya han concluido más del 90% de los análisis a las personas que mantuvieron contacto con la fallecida.

En los casi 5,000 test no se halló “ningún microorganismo patógeno peligroso”, de lo que dijo haber informado debidamente a la Organización Mundial de Salud (OMS).

Por su parte, la OMS ha pedido más transparencia para descartar riesgos epidemiológicos.

“El intercambio rápido, completo y transparente de información en el marco del Reglamento Sanitario Internacional es esencial para esclarecer las informaciones contradictorias y permitir una evaluación precisa de los posibles riesgos para la salud pública”, aseguró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tanto Estados Unidos como países vecinos de Rusia, como China o Mongolia, se han interesado o puesto en contacto con las autoridades para conocer la magnitud de la amenaza sanitaria.