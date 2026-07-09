Amán. El Gobierno jordano denunció este jueves que Irán ha lanzado misiles contra su territorio, horas después de que llevara a cabo acciones contra Baréin y Kuwait.

El portavoz del Gobierno, Muhammad al Momani, aseguró que las sirenas de alerta sonaron en el país “tras la violación del espacio aéreo del reino por misiles lanzados desde Irán”, según la agencia oficial de noticias jordana, Petra.

Al Momani añadió que las Fuerzas Armadas jordanas se encuentran en estado de “máxima alerta y preparadas para hacer frente a cualquier amenaza contra la seguridad” del país.

No se ha informado de la existencia de daños tras los ataques.

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Los últimos ataques contra Jordania lanzados por Irán fueron hace un mes.

Poco antes, las Fuerzas Armadas de Kuwait aseguraron que han interceptado tres misiles balísticos, un misil de crucero y diez drones lanzados por Irán, un ataque combinado que causó al menos un herido y daños materiales en varios puntos del país, al tiempo que Baréin también se enfrentó esta noche a proyectiles iraníes.

10 Fotos La ofensiva alcanzó sistemas militares, radares, misiles y más de 60 embarcaciones de la Guardia Revolucionaria iraní.

La nueva ofensiva contra países árabes que albergan bases estadounidenses se produce en medio de una nueva escalada en Oriente Medio, desencadenada un día después de que el presidente Donald Trump diera por terminada la tregua con Irán.

En este contexto, la Guardia Revolucionaria iraní se atribuyó la autoría de la agresión y aseguró haber atacado “importantes infraestructuras e instalaciones de las bases estadounidenses” de Arifjan (sur) y Ali Al Salem (oeste) en Kuwait, así como los acuartelamientos en el vecino Baréin.

La República Islámica justificó la operación como una respuesta al “incumplimiento de las promesas y las recientes agresiones” de Estados Unidos, y advirtió que si se repiten las acciones militares norteamericanas extenderá sus “contundentes respuestas” a otras bases del golfo Pérsico.

La ruptura del alto el fuego, pactado el pasado 17 de junio tras meses de hostilidades iniciadas por una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Teherán el 28 de febrero, fue justificada por la Administración Trump con el objetivo de degradar la capacidad militar de Irán y garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz, punto clave para el mercado mundial de crudo.