En la capital de Ucrania se han escuchado explosiones que, según las autoridades locales, se deben a que Rusia trata de atacar una central térmica, mientras que en Vasilkov, a unos 37 kilómetros de la ciudad, se libra una dura batalla, de acuerdo con las Fuerzas Armadas.

“Explosiones en Kiev. ¿Qué se sabe?”, escribió la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev en su cuenta de Telegram.

Explicó que el “enemigo trata de atacar la central CHP-6 cerca de Troieshchyna”, en el norte de la capital.

“Las Fuerzas Armadas dan la batalla”, aseguró.

Las alarmas antiaéreas sonaron en la ciudad para pedir a los ciudadanos que se metan en los refugios.

PUBLICIDAD

La central combinada de calor y electricidad CHP-6 es la central combinada de calor y energía más potente de Ucrania.

Además, a 37 kilómetros al suroeste, la resistencia continúa en Vasilkov, donde los rusos están tratando de desembarcar a paracaidistas, indicó la misma fuente.

“Se están llevando a cabo intensos combates en la ciudad de Vasilkov, en la región de Kiev, donde los ocupantes están tratando de aterrizar un grupo de desembarco”, señalaron a su vez el mando de las Fuerzas Armadas en su cuenta oficial de Facebook.

Indicó que a las 01.30 de la madrugada (6:30 a.m. en Puerto Rico), un caza Su-27 de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania “atacó con éxito el avión de transporte militar IL-76 MD de las fuerzas de ocupación rusas y destruyó al enemigo”.

Poco antes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que esta noche será difícil, al predecir que Rusia intentará asaltar Kiev y otros lugares.

“Puedo decir con absoluta honestidad: esta noche será más difícil que el día. Muchas ciudades de nuestro Estado están bajo ataque: Chernígov, Sumy, Járkov, el Donbás, en el sur. Particular atención a Kiev: no pueden perder la capital”, dijo a las Fuerzas Armadas en una nueva alocución a la nación publicada por su oficina en Telegram.

“Esta noche, en todos los frentes, el enemigo utilizará todas las fuerzas disponibles para romper nuestra resistencia: vil, cruel e inhumana. Esta noche asaltarán “, afirmó.

Mientras tanto, Zelenski, afirmó que esta noche será difícil, al predecir que Rusia intentará asaltar Kiev, por lo que pidió al Ejército no perder el control de la capital.

PUBLICIDAD

“Puedo decir con absoluta honestidad: esta noche será más difícil que el día. Muchas ciudades de nuestro Estado están bajo ataque: Chernígov, Sumy, Járkov, el Donbás, en el sur. Particular atención a Kiev: no pueden perder la capital”, dijo en una nueva alocución a la nación publicada por su oficina en Telegram.

“Esta noche, en todos los frentes, el enemigo utilizará todas las fuerzas disponibles para romper nuestra resistencia: vil, cruel e inhumana. Esta noche asaltarán”, dijo.

El jefe de Estado subrayó que hay que perseverar esta noche.

Según él, el destino de Ucrania se está decidiendo ahora mismo.

Zelenski aseguró que su principal objetivo “es poner fin a esta masacre”.

“Las pérdidas del enemigo son muy, muy graves. Son cientos, cientos de soldados muertos que cruzaron nuestra frontera, que cruzaron a nuestra tierra”, dijo, sin ocultar que Ucrania también ha sufrido bajas, pero que resiste “heroicamente la agresión” rusa.

Según la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Malyar, las Fuerzas Armadas ucranianas han matado a 2.800 soldados rusos, inutilizado 80 tanques, 516 vehículos de combate blindados de diferente tipo, diez aviones y siete helicópteros.

El presidente ucraniano recalcó que esta guerra Rusia no la podía justificar, por lo que “los ocupantes tuvieron que presentar acusaciones cada vez más absurdas para “decir al menos algo”.

“Estoy seguro de que estas acusaciones son sesgadas, nadie las creerá, los ucranianos no las creerán, el mundo no las creerá, los ciudadanos de la Federación Rusa no las creerán. Simplemente no hay cómo explicar por qué dispararon artillería contra guarderías, viviendas y orfanatos”, enfatizó.