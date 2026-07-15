Miami. La tormenta tropical Elida se formó en el océano Pacífico y no representa ninguna amenaza para tierra, informaron los meteorólogos.

El centro del ciclón se encontraba sobre el mar, ubicado a unas 565 millas (909 kilómetros) al sur-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, informó este miércoles el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) en Miami.

No había vigilancias ni avisos costeros en vigor. ( NHC/NOAA )

Los vientos máximos sostenidos eran de alrededor de 40 millas por hora (64 km/h), según un boletín emitido por el centro de huracanes.

Se espera un fortalecimiento gradual. Elida tiene pronóstico de convertirse en huracán para la noche del jueves y alcanzar su máxima intensidad el viernes, indicó el NHC. No había vigilancias ni avisos costeros en vigor.