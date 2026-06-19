Bomberos de la República Dominicana combaten un fuego de grandes proporciones, reportado en un hotel de la provincia la Altagracia.

Hasta el momento se desconoce como se originó el incendio, registrado en el hotel Vivas Dominicus, en Bayahíbe. Se indicó que más de 15 unidades de bomberos trabajan en el lugar para sofocar el incendio, según reportó el periódico Listín Diario.

Una persona fue trasladada a un hospital pero se desconoce su estado y de momento no había informes de muertos o heridos.

Según un comunicado, ocho unidades de salud, una de la Policía Nacional, dos drones y unidades de Obras Públicas se han unido a las labores de extinción.

Al menos dos camiones cisternas, tres grúas de plataforma, patrullas de carreteras y ambulancias también han sido movilizadas al lugar.