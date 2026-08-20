Se registra una réplica de 4.2 tras terremoto en Perú
Ocurrió tres horas después del sismo de 7.2.
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Lima. Una réplica de magnitud 4.2 se produjo este jueves en la región andina de Ayacucho, en el sur de Perú, tres horas y media después del terremoto de magnitud 7.2 que remeció dicho departamento y que por el momento solo ha provocado dos personas afectadas y daños en algunas viviendas e infraestructuras.
El Instituto Geofísico de Perú (IGP) informó que la réplica del movimiento telúrico ocurrió a las 4:30 p.m., hora local, con epicentro a 28 kilómetros al norte de la localidad de Coracora (Ayacucho), a 108 kilómetros de profundidad, la misma que el terremoto ocurrido a la 1:00 p.m.
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El terremoto de magnitud 7.2 que se registró este jueves en el sur de Perú dejó dos personas afectadas, así como daños en viviendas, instituciones sanitarias y educativas, aunque hasta el momento no se han reportado consecuencias de gravedad, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
“Hasta el momento no se han reportado daños a la salud ni afectación a las personas directamente por el sismo, esperamos que vaya pasando el momento para tener una data más real”, declaró Vásquez al Canal N de televisión.
El funcionario agregó que las autoridades hacen un “monitoreo permanente” y siguen recibiendo información desde la zona golpeada por el sismo, que a pesar de su magnitud no causó daños mayores por haberse originado a más de 100 kilómetros de profundidad, según los especialistas.
El epicentro del terremoto de este jueves, fue establecido a 35 kilómetros al norte del distrito de Coracora, en la región de Ayacucho, y a una profundidad de 108 kilómetros.