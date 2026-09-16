Un hombre de 33 años, identificado como Jorlan Lopes da Silva, fue arrestado en una operación integrada por la Policía Civil y Militar de Paraíba, Brasil, tras intentar huir vestido de mujer y llevando a un niño en el regazo. El arresto tuvo lugar el domingo en Mulungu, en la comarca de Agreste, en Paraíba, tras unas 48 horas de registros. Se sospecha es un asesino en serie y se le investiga como autor de 16 homicidios en solo tres meses. Durante el interrogatorio, Jorlan afirmó haber matado a unas 80 personas en su vida.

En el momento del arresto, Jorlan llevaba vestido, peluca, sandalias de mujer, gafas de sol y se había pintado las uñas. La intención, según la investigación, era dificultar su reconocimiento. Llevaba un niño de aproximadamente dos años, que no era su familiar. Los agentes están investigando las circunstancias en las que el menor acabó con el sospechoso.

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Según el jefe de policía Douglas García, los 16 homicidios atribuidos a Jorlan ya cuentan con elementos considerados sólidos para la investigación, incluyendo pruebas técnicas y confesiones. La policía sigue investigando la magnitud del número de muertes reportadas por él.

García también dijo que el sospechoso confesó haber cometido el primer homicidio a los 13 años y que pasó aproximadamente cinco o seis años en prisión a lo largo de su vida. Fue liberado a finales de mayo de este año. Los 16 homicidios investigados en el Valle de Mamanguape se habrían cometido en un intervalo de aproximadamente tres meses.

Entre los casos investigados está la muerte de dos comerciantes, el 1 de agosto, en Rio Tinto. Según el jefe, Jorlan habría indicado con precisión el lugar donde estaba enterrado uno de los cadáveres.

Conexión con la facción criminal

También según el delegado, en un comunicado a g1, el sospechoso tendría una conexión con una facción criminal en Río de Janeiro que opera en el estado de Paraíba. Durante un enfrentamiento con la policía en Rio Tinto, donde Jorlan afirma haber matado a dos comerciantes, supuestamente se escondió en una comunidad vinculada a la organización criminal. A partir de ahí, la policía empezó a vigilarle.