Manila. El supertifón Champi perdió fuerza este jueves en el mar de Filipinas, horas antes de alcanzar su punto de mayor proximidad al archipiélago, en el extremo norte, aunque continúa amenazando con lluvias torrenciales, inundaciones, fuertes vientos y olas de hasta doce metros de altura, según la Agencia Meteorológica filipina (PAGASA).

A las 10:00 hora local (02:00 GMT), el ciclón, conocido localmente como Rosal y que avanza hacia el noroeste, se encontraba a 249 millas al este de Batanes (norte), con vientos sostenidos de 115 millas por hora y rachas de hasta 143 mph, de acuerdo con el más reciente boletín del organismo, que prevé que baje a lo largo del día a categoría de tifón.

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“Hoy se registrarán las lluvias más intensas, con riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra”, advirtió Leanne Loreto, especialista de PAGASA, que ha emitido un aviso por inundaciones ante la previsión de acumulados de hasta 7.9 pulgadas en el norte de Filipinas hasta el viernes.

El ciclón pasará cerca del extremo norte de la isla de Luzón (norte) entre la tarde y la mañana locales del viernes, si bien la probabilidad de que toque tierra “sigue siendo baja”, añadió Loreto.

El ente meteorológico mantiene en el nivel 2 la alerta por fuertes vientos —en una escala que llega hasta el 5— para Batanes y el noreste de las islas Babuyan, ante vientos de entre 39 y 55 mph, que pueden dañar tejados, derribar árboles pequeños y provocar cortes de luz.

El nivel 1 de alerta se mantiene en el resto de las Babuyan, Cagayan, el este de Isabela, Ilocos Norte y Apayao, zonas situadas en el norte del país, que podrían registrar vientos de entre 24 y 38 mph, con daños leves en viviendas y cultivos.

PAGASA no descarta elevar a nivel 3 la alerta en Batanes, lo que implicaría una amenaza de vientos de entre 55 y 73 mph, con posibles daños considerables en viviendas y cortes de luz generalizados.

La agencia meteorológica filipina advierte de olas de hasta doce metros frente a Batanes, “equivalentes a la altura de un edificio de tres pisos”, según Loreto, quien pidió a las embarcaciones permanecer en puerto.

A medida que se aleja de Filipinas en dirección norte-noroeste, algo estimado para entre la noche local del viernes y la madrugada del sábado, Champi se acercará, más debilitado, a Taiwán y las islas japonesas más meridionales (Okinawa), según la plataforma de seguimiento meteorológico Zoom Earth.

Champi, que en la víspera alcanzó su pico de fuerza, según PAGASA, es considerado uno de los ciclones más fuertes del año por velocidad del viento, de 184 mph, según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones (JTWC) de Estados Unidos, en promedios de un minuto.