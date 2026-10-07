Las autoridades de Tailandia afirman que monitorean las informaciones sobre la muerte de una mujer rusa por un posible caso de peste neumónica en Siberia, sin que haya de momento confirmación oficial sobre un presunto viaje previo de la fallecida al país asiático, como han señalado medios de Rusia.

En un comunicado, el Departamento de Control de Enfermedades de Tailandia (DDC, en inglés) indicó que -igual que otros países- están verificando y dando seguimiento a las informaciones, con ayuda de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde Rusia se barajan distintas versiones del posible origen aunque ninguna está respaldada por fuentes oficiales: que la paciente se contagió de peste neumónica, provocada por una bacteria llamada ‘Yersinia pestis’, en Tailandia, de donde habría regresado recientemente, o a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su puesto de trabajo.

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Fuentes de las carteras tailandesas de Salud y de Exteriores dijeron este miércoles a EFE que aún no tienen información sobre el presunto paso de la mujer por el país -visitado cada año por miles de turistas rusos- y que comunicarán novedades al respecto cuando las haya.

Tras una evaluación preliminar, Tailandia determinó “que el riesgo de importación de la enfermedad es bajo, dado que el incidente en Rusia se limita a una zona específica”, dice el escrito difundido esta semana por el DDC.

El Gobierno estadounidense emitió el domingo una alerta sobre un posible brote de peste pulmonar en la zona siberiana de Irkutsk, algo que no ha sido confirmado por Moscú, que en cambio llamó el lunes “a no hacer caso a rumores y elucubraciones”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el martes que tiene programada “muy pronto” una llamada telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para hablar sobre el posible brote, y que Washington probablemente podrá informar sobre las conversaciones con Moscú este miércoles.

Hasta ahora, el servicio ruso de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, ha confirmado únicamente la muerte de una mujer por una “neumonía de etiología no establecida”, y que de momento ninguno de los contactos de la paciente ha enfermado o dado resultados positivos.

Por su parte, el canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal) reportó que algunos hospitales de Irkutsk habían sido puestos en cuarentena debido al incidente.

En Tailandia, de momento, las autoridades consideran que no es necesario endurecer las restricciones de viaje o vuelos ni implementar controles especiales en los puntos de entrada al país.

El DDC remarcó que, por tratarse de una enfermedad transmisible peligrosa y de gran gravedad, si hubiera algún indicio de presencia en el país este debe ser notificado de forma urgente para tomar medidas de control.

La ‘Yersinia pestis’ -una bacteria que se transmite entre animales y humanos a través de contactos directos e indirectos- sigue presente principalmente en zonas rurales de África, Asia y América, según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos.