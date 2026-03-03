Un terremoto de intensidad 4.4 se ha registrado en la mañana de este martes al sur de Irán, 52 kilómetros al noroeste de la ciudad de Gerash.

El temblor se sintió a las 10 horas y 24 minutos en horario local (10:24 a.m.), a una profundidad que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, sitúa a 10 kilómetros.

Gerash es una localidad de la provincia de Fars (Farsistán), ubicada a 912 metros sobre el nivel del mar.

No se ha informado aún de consecuencias relacionadas con el temblor.

Irán vive este martes su cuarto día de guerra, con nuevos ataques del Ejército de Israel contra Teherán.

La capital está a 881 kilómetros del epicentro del terremoto.