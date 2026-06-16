Beijing. Un sismo en el noroeste de China causó al menos un muerto y cuatro heridos, informó el martes la prensa estatal.

El temblor de magnitud 6.3 se registró alrededor de las 5:00 p.m. (hora en China) en la provincia de Qinghai, a una profundidad relativamente superficial de 6 millas, indicó la agencia oficial de noticias Xinhua.

El alcance total de las víctimas y los daños no estaba claro. Equipos de rescate con perros de búsqueda fueron enviados a la zona montañosa de la prefectura de Haixi, en la meseta tibetana. La altitud media alrededor del epicentro supera los 13,000 pies, según un reporte de la prensa estatal.