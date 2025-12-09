Japón evaluaba los daños el martes y advertía a la población sobre posibles réplicas después de que un terremoto de magnitud 7.5 ocurrido durante la noche causara heridos, daños leves y un tsunami en comunidades costeras del Pacífico.

Al menos 34 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, informó la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres. La mayoría fueron golpeadas por objetos que cayeron, según reportó la cadena pública NHK.

La primera ministra Sanae Takaichi dijo a los periodistas que se formó un grupo de trabajo de emergencia para evaluar los daños de forma urgente. “Estamos poniendo la vida de las personas en primer lugar y haciendo todo lo que podemos”, añadió.

En una sesión parlamentaria el martes, Takaichi prometió que el gobierno continuaría con su máximo esfuerzo y recordó a la población que también debe tomar medidas para proteger sus propias vidas.

El terremoto de magnitud 7.5 se registró alrededor de las 11:15 p.m. en el océano Pacífico, a unos 80 kilómetros de la costa de Aomori, la prefectura más al norte de la isla principal de Honshu. El Servicio Geológico de Estados Unidos lo midió en magnitud 7.6 y señaló que ocurrió a 44 kilómetros de profundidad.

Un tsunami de hasta 70 centímetros se registró en el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, justo al sur de Aomori, y olas de hasta 50 centímetros alcanzaron otras comunidades de la región, informó la Agencia Meteorológica de Japón. NHK reportó que las olas dañaron algunas balsas de ostras.

La agencia levantó todas las advertencias de tsunami a las 6:30 a.m. del martes.

El secretario en jefe del gabinete, Minoru Kihara, dijo que alrededor de 800 viviendas quedaron sin electricidad y que los trenes bala Shinkansen y algunas líneas locales fueron suspendidos en partes de la región en las primeras horas del martes. East Japan Railway informó que los trenes bala reanudaron sus operaciones más tarde ese mismo día.

La energía eléctrica fue restablecida en su mayoría para la mañana del martes, según la compañía Tohoku Electric Power.

Alrededor de 480 residentes se refugiaron en la Base Aérea de Hachinohe y 18 helicópteros de defensa fueron movilizados para evaluar los daños, informó el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi.

Unos 200 pasajeros quedaron varados durante la noche en el aeropuerto de New Chitose, en Hokkaido, reportó NHK. Parte de una terminal de vuelos nacionales quedó inhabilitada el martes después de que partes del techo se agrietaran y cayeran al piso, según el operador del aeropuerto.

La Autoridad de Regulación Nuclear indicó que alrededor de 450 litros de agua se derramaron en un área de enfriamiento de combustible nuclear gastado en la planta de reprocesamiento de Rokkasho, en Aomori, pero que el nivel de agua permanecía dentro del rango normal y no representaba un riesgo de seguridad. No se encontraron anomalías en otras plantas nucleares ni en instalaciones de almacenamiento de combustible gastado, añadió la entidad.

La Agencia Meteorológica de Japón advirtió sobre posibles réplicas en los próximos días. Señaló que existe un leve aumento en el riesgo de un terremoto de magnitud 8 y un posible tsunami a lo largo de la costa nororiental de Japón, desde Chiba, al este de Tokio, hasta Hokkaido. La agencia instó a los residentes de 182 municipios de la zona a revisar sus planes de emergencia durante la próxima semana, recordando que esta advertencia no constituye una predicción de un gran terremoto.

El sismo del lunes ocurrió justo al norte de la región costera donde el terremoto de magnitud 9.0 y el tsunami de 2011 causaron casi 20,000 muertes y destruyeron la planta nuclear de Fukushima Daiichi.

“Deben prepararse, asumiendo que un desastre como ese podría volver a ocurrir”, dijo Satoshi Harada, funcionario de la agencia.

Pequeñas réplicas continuaban registrándose el martes. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó un sismo de magnitud 6.6 y luego otro de 5.1 en las horas posteriores al temblor inicial.