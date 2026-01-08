La desaparición de una niña de tres años el 31 de diciembre en la República Dominicana y que mantuvo en vilo a ese país desde el primer momento, tomó un dramático giro luego que su tío confesara haber abusado y asesinado a su sobrina, según publicó el Listín Diario.

El macabro caso ocurrió en el municipio de Imbert, en Puerto Plata, República Dominicana. Tras más de una semana de intensa búsqueda y luego de varios días bajo interrogatorio, Rafael Reyes Núñez Rosario, hermano de la madre de Brianna Genao González, confesó a investigadores de la Policía Nacional Dominicana el crimen, pero aseguró “no se acuerda donde depositó los restos”.

Mientras las autoridades se preparaban para revelar detalles del caso públicamente, el jueves continuaba una intensa búsqueda de la menor en el municipio de Imbert. Unidades de rescate, ambulancias, personal con palas, picos y otras herramientas llegaron hasta la comunidad Borrero en ese municipio, para continuar con la búsqueda del cuerpo.

Hasta el momento se sabe que cuando desapareció, la niña se hallaba en el hogar familiar ya que se encontró uno de los zapatos que llevaba puesto, en los alrededores de la vivienda. Mientras que el pasado viernes, las autoridades encontraron una pieza de ropa de la niña en una residencia abandonada, a menos de 100 metros de su hogar.

Aunque Núñez Rosario ya fue acusado por el crimen, la investigación no ha concluido, toda vez que otros cuatro personas, entre estas parientes cercanos de la víctima fueron detenidos en relación al horrendo crimen, que ha estremecido a la República Dominicana.