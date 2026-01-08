Una nueva noticia ha generado conmoción en el estado de Texas durante el inicio del año. La Policía reveló que capturó a una mujer sospechosa de haber apuñalado a su tío.

La joven de 32 años fue identificada como Ashley Marie Siebenaller, quien supuestamente vivía con su tío, Tony Vernon Graham, en una vivienda de la ciudad de Fort Worth.

Siebenaller fue detenida el pasado 3 de enero por hechos ocurridos el 26 de diciembre del año pasado. De acuerdo con la investigación, la mujer habría asesinado violentamente a su familiar después de que él le dijera que empezara a cocinar.

El Departamento de Policía de Fort Worth indicó en una declaración jurada, conseguida por la revista People, que la mujer y su tío vivían con otros dos compañeros de piso.

Uno de ellos reveló todo lo que ocurrió en la noche del 26 de diciembre. Según su declaración, los familiares habrían estado discutiendo antes del asesinato. El joven explicó que se metió a bañar en medio de la trifulca y “al regresar a la sala, encontró a Graham apuñalado en el suelo”.

Por su parte, la mujer habría permanecido sentada en silencio mientras observaba el cadáver de su tío. El arma homicida, un cuchillo, fue descubierta por la Policía y trasladada a la estación.

Los compañeros de piso llamaron a los servicios de emergencia, que llegaron inmediatamente a la vivienda. Sin embargo, el hombre de 64 años fue declarado muerto en la escena.

Siebenaller fue interrogada por la Policía, pero según el reporte inicial, estaba muy perturbada para entregar respuestas. Incluso, utilizó un pedazo de papel para comunicarse con las autoridades, quienes “al principio creyeron que no hablaba”, según el documento del Departamento de Policía.

La captura de la mujer

A pesar de su conmoción inicial, la mujer volvió a ser interrogada el 30 de diciembre y no tuvo problemas para comunicarse con las autoridades. En la entrevista, primero negó haber asesinado a su tío y luego cambió su versión.

La mujer alegó que lo atacó con un cuchillo como defensa luego de que él la apuñalara en la boca. Los agentes revisaron a Siebenaller y no encontraron lesiones. En la entrevista, la mujer “mencionó que Graham la enojó y le dijo que necesitaba empezar a cocinar”.

La joven no fue arrestada inmediatamente y volvió a su vivienda. Uno de los compañeros de piso llamó a la Policía el 2 de enero y aseguró que Siebenaller se encontraba afuera de su habitación con un cuchillo.

Tras responder la llamada, agentes emitieron una orden de arresto y la capturaron el 3 de enero. Hasta el momento, está retenida en la Cárcel del Condado de Tarrant por el cargo de asesinato.