Peshawar, Pakistán. El tejado de una escuela privada se derrumbó en el noroeste de Pakistán el jueves, lo que causó la muerte de al menos 28 niños y una maestra y dejó a más de 50 otras personas heridas, informó un portavoz del hospital, mientras los rescatistas buscaban entre los escombros a cualquier persona que siguiera atrapada. Entre los muertos había seis niñas.

Varios niños seguían atrapados bajo los escombros en Peshawar, la capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, indicó Bilal Faizi, portavoz de los servicios de emergencia.

Un portavoz del hospital, Mohammad Asim, también confirmó las víctimas, y dijo que algunos de los heridos se encontraban en estado crítico. Todos los niños muertos o heridos tenían 13 años o menos, dijo. El hospital declaró una emergencia mientras el personal médico atendía a los heridos.

PUBLICIDAD

Horas después, funcionarios de rescate dijeron que se había sacado a todas las personas atrapadas bajo los escombros y que los equipos estaban despejando los restos del colapso. El gobernador de Khyber Pakhtunkhwa, Faisal Karim Kundi, expresó su pesar por el desastre y solicitó un informe a las autoridades pertinentes sobre la causa del derrumbe. Ordenó a los funcionarios que proporcionaran la mejor atención médica posible a los niños heridos.

Mahwish Zaman, una maestra herida que habló desde una cama de hospital, dijo que la escuela de tres pisos tenía un estimado de 1,200 estudiantes inscritos desde preescolar hasta quinto grado. Dijo a The Associated Press que estaba en su salón de clases cuando el tejado se derrumbó y sintió como si el cielo se hubiera caído. Recuperó la conciencia en el hospital.

Según testigos, los residentes estuvieron entre los primeros en llegar a la escuela en un barrio congestionado del centro de Peshawar. Los trabajadores de rescate llegaron a los pocos minutos de ser alertados, según relatos desde el lugar.

Un residente, Samiullah Khan, dijo que corrió a la escuela después de enterarse del derrumbe y ayudó a rescatar a tres niñas. Khan dijo que su hijo, que asiste a la escuela, sobrevivió porque había salido de su salón de clases para beber agua.

Un residente, Mohammad Khan, dijo que los rescatistas retiraron cuidadosamente los escombros, tratando de llegar a los niños y al personal que se temía que estuvieran atrapados bajo el tejado derrumbado. Fuera de la escuela y en el hospital estatal Lady Reading, padres angustiados buscaban información sobre sus hijos, sin saber si habían sobrevivido.

PUBLICIDAD

La causa del derrumbe estaba siendo investigada. El jefe de la policía de Peshawar, Saeed Ahmed, dijo que el propietario de la escuela había sido arrestado. Dijo que la estructura del edificio era débil.

El gobierno provincial dijo que la escuela ocupaba un edificio de tres pisos y que se había formado un comité para investigar la causa del derrumbe del tejado.

La portavoz del gobierno provincial, Samar Haroon Bilour, dijo que el gobierno ordenó a los funcionarios del hospital que proporcionaran atención médica inmediata a los niños heridos y elogió a los trabajadores de rescate por su rápida respuesta. Dijo que el gobierno estaba utilizando todos los recursos disponibles para llevar a salvo a quienes estaban atrapados bajo los escombros.

En Islamabad, el presidente Asif Ali Zardari y el primer ministro Shehbaz Sharif expresaron pesar por las muertes y ofrecieron condolencias a las familias en duelo en declaraciones separadas.

“Toda la nación comparte el dolor de las familias afectadas en esta hora de tristeza”, dijo Zardari.

También pidió una investigación exhaustiva sobre el derrumbe y subrayó la necesidad de garantizar que los edificios escolares cumplan con las normas de seguridad para evitar tragedias similares.

En julio, el techo de un centro educativo en construcción se derrumbó en Lahore, lo que provocó la muerte de cuatro escolares.

Los derrumbes de edificios son comunes en Pakistán, donde a menudo se aplican de manera deficiente las normas de construcción. Muchas estructuras se levantan con materiales de mala calidad y con frecuencia se pasan por alto las regulaciones de seguridad para reducir costos.