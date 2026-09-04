El terremoto de magnitud 7.4 en Colombia ocurrió el pasado 10 de agosto y, hasta el momento, ha dejado 331 personas fallecidas, 4,519 heridas, 122 desaparecidas y 364 rescatadas, además de 201,010 viviendas averiadas, 36,336 destruidas 5,889 edificios averiados y 709 colapsados, para al 3 de septiembre. Según los datos de la UNGRD, este sismo ha sido el más fuerte que ha sufrido el país en la última década. Pero, tras 25 días de la tragedia, los socorristas siguen encontrando animales vivos.

Los perros y los gatos también son víctimas del fuerte sismo que tuvo su epicentro en San José del Palmar, donde las ciudades más afectadas fueron Quibdó, Cali, Manizales y Pereira. Hasta el momento, han resultado 3,023 animales afectados y 2,976 rescatados, de acuerdo con los datos preliminares de la entidad mencionada anteriormente.

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Una historia de vida y esperanza ha emocionado a todos los pereiranos. Gracias al trabajo articulado del concejal animalista Héctor Hernández y de los organismos de socorro, fue encontrada Nieves, una gatita que permanecía desaparecida desde el terremoto.

#pereira #empatiaanimal ♬ sonido original - Hector Hernandez @elmandelosperros_ 22 días después del terremoto, seguimos reuniendo familias. 🐾❤️ Familias que lo perdieron todo, pero que nunca dejaron de buscar a sus animales. Y voluntarios que, después de tantos días, tampoco han dejado de ayudar. Hoy, otro gatico vuelve con su familia. Otra pequeña victoria que nos recuerda que mientras haya uno esperando, seguimos buscando. #elmandelosperros

Tras la tragedia, su dueño llegó a buscarla al lugar donde vivía, el cual quedó destruido, con la esperanza de encontrarla. Sin embargo, aunque en varias ocasiones la llamó por su nombre, la felina nunca respondió.

Siempre tuvo la esperanza de que iba a aparecer y de que pronto estaría nuevamente con su compañera, que considera parte fundamental de su vida y a quien, lastimosamente, no logró sacar en el momento del fuerte movimiento telúrico.

El concejal Hernández ha sido una de las personas que también ha estado ayudando a buscar a todos los animales que resultaron afectados luego del terremoto y fue el encargado de darle la noticia a este joven.

Rescatada con vida entre los escombros

El cabildante compartió las imágenes del rescate de Nieves. En ellas se puede observar cómo fue sacada del lugar donde permanecía atrapada. Aunque fueron muchos días, la gatita no presentó heridas de gravedad.

Su dueño no podía creerlo y no ocultó su emoción ni su agradecimiento hacia los rescatistas, quienes siempre estuvieron allí buscando a Nieves, y, obviamente, hacia el concejal, quien estuvo pendiente de que la búsqueda no se detuviera.

“Qué bueno que se reencuentren. Felicitaciones”, comentó Hernández, a lo que el joven le respondió: “Gracias. Yo la adoro; para mí, Nieves lo es todo”.

Este nuevo reencuentro no solo ha emocionado a los internautas en las redes sociales, sino que también representa una nueva oportunidad y un motivo para sonreír, luego de que muchas familias lo perdieran todo.

“Familias que lo perdieron todo, pero que nunca dejaron de buscar a sus animales. Y voluntarios que, después de tantos días, tampoco han dejado de ayudar. Otro gatico vuelve con su familia. Otra pequeña victoria que nos recuerda que, mientras haya uno esperando, seguimos buscando”, escribió Hernández.