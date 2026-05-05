Tres personas murieron y más de 50 resultaron heridas cuando la conductora de un “monster truck”, perdió el control del vehículo y arrolló a un grupo de espectadores durante un espectáculo celebrado el domingo en Popayán, en la región del Valle del Cauca, en Colombia, según informó el diario colombiano El Tiempo.

Ayer en la madrugada, el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, entregó el más reciente parte sobre el accidente que se registró el domingo en esa ciudad.

“Acabo de terminar un recorrido por el Hospital San José, verificando la atención a las personas afectadas por el trágico accidente ocurrido durante el evento ‘Monster Truck’ en el sector de Boulevard Rose. Hoy es un día profundamente doloroso para nuestra ciudad y reitero toda mi solidaridad con las víctimas y sus familias”, señaló el mandatario.

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Discreción con las imágenes:

Según Muñoz, se sigue activando toda la capacidad institucional para atender la emergencia, hacer seguimiento permanente a los heridos y avanzar en las investigaciones con las autoridades competentes: “Hago también un llamado a actuar con respeto, evitar el oportunismo político y la desinformación, y mantenernos unidos en este momento”.

Las autoridades colombianas investigan si el vehículo, cuya conductora -identificada como Sonia Dilma Segura también resultó herida- sufrió algún desperfecto mecánico, lo que habría desembocado en el accidente y si la conductora abandonó el país tras lo sucedido. Se supo que la conductora de “La Dragona”, fue dada de alta ayer, tras lo que se cree que se trasladó a Bogotá. Según confirmaron las autoridades, hasta el momento la conductora no ha sido vinculada a la investigación, por lo que podría trasladarse por el país sur americano e incluso viajar sin ningún tipo de restricción.

Según los permisos para la actividad, el evento se realizó en un solar yermo y la Secretaría de Gobierno de Popayán habría utilizado un cupo de 1,000 personas. Sin embargo, fueron mucho más de mil personas los asistentes y a pesar de la grana aglomeración de personas, solo se dispuso de un botiquín, 2 radios de comunicación, una camilla rígida, una ambulancia y cinco socorristas.

Segura, de 52 años es la única mujer latinoamericana que conduce este tipo de vehículos. En varias entrevistas previas al espectáculo, la conductora reveló que tiene más de 5 años de experiencia conduciendo “La Dragona”, y se había presentado en varias ciudades previo al accidente del domingo.