MADRID- Un tribunal español absolvió a Shakira en un caso de fraude fiscal, ordenando al gobierno devolver más de 55 millones de euros (64 millones de dólares) en multas impuestas erróneamente, dijo un documento judicial visto el lunes por The Associated Press.

La decisión se produce tras años de problemas fiscales en España para la superestrella colombiana.

La sentencia se refiere a un litigio sobre el ejercicio fiscal de 2011 en el que las autoridades fiscales españolas no probaron que el cantante fuera residente en España, dijo el tribunal con sede en Madrid en su decisión.

Para que una persona sea considerada residente fiscal en España, debe pasar más de 183 días en el país.

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Las autoridades españolas sólo pudieron probar que Shakira vivió en España ese año un total de 163 días, según el tribunal, que ordenó a Hacienda devolver a la cantante el impuesto pagado más los intereses.

“Nunca hubo fraude, y la propia Agencia Tributaria nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente porque no era cierto”, dijo Shakira en un comunicado facilitado por sus abogados.

El Tesoro español deberá reembolsar a la cantante 60 millones de euros (casi 70 millones de dólares), incluidos los intereses, según ha declarado el abogado de Shakira.

“Esta resolución llega tras un calvario de ocho años que se ha cobrado un precio inaceptable, reflejo de la falta de rigor en las prácticas administrativas”, dijo su abogado, José Luís Prada, en un comunicado.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.