WEST PALM BEACH, Florida. El presidente Donald Trump dijo el sábado que estaba revisando una nueva propuesta iraní para poner fin a la guerra.

“Les informaré más tarde”, dijo antes de abordar el Air Force One, y agregó que “me darán la redacción exacta ahora”.

Dos medios iraníes semioficiales, Tasnim y Fars, considerados cercanos a la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, informaron que Irán envió una propuesta de 14 puntos a través de Pakistán en respuesta a una propuesta estadounidense de nueve puntos.

Trump rechazó una propuesta iraní anterior esta semana. Sin embargo, las conversaciones han continuado y el alto el fuego de tres semanas parece mantenerse.

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El presidente estadounidense también ha planteado un nuevo plan para reabrir el estrecho de Ormuz, en la desembocadura del golfo Pérsico, por donde normalmente transita aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural.

Activista iraní encarcelada

La salud de la abogada iraní de derechos humanos Narges Mohammadi, encarcelada, se encuentra en “alto riesgo”, según informaron el sábado su fundación y su familia. Añadieron que el Ministerio de Inteligencia de Irán se opone a su traslado a Teherán para recibir tratamiento por parte de sus propios médicos.

Mohammadi, premio Nobel de la Paz y de unos 50 años, fue trasladada de urgencia a un hospital en Zanjan, al noroeste de Irán, el viernes, tras sufrir una crisis cardíaca y un desmayo. Su familia ha declarado que su salud se ha deteriorado, en parte debido a la paliza que recibió durante su arresto en diciembre.

Los equipos médicos en Zanjan han solicitado su historial clínico antes de realizar cualquier tratamiento y han recomendado su traslado a Teherán, según informó su fundación.

Sin embargo, su esposo, Taghi Rahmani, residente en París, afirmó que el Ministerio de Inteligencia se opone al traslado para realizarle una angiografía (prueba de imagen de los vasos sanguíneos). Así lo expresó en un mensaje de voz compartido con The Associated Press por la fundación.

El Comité Nobel Noruego, en un comunicado, instó a las autoridades iraníes a trasladar de inmediato a Mohammadi a su equipo médico, afirmando que su vida está en sus manos.

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“Tiene la fortaleza mental para soportar el encarcelamiento, pero su cuerpo no está preparado. Al Ministerio de Inteligencia no le importaría si muriera”, declaró su esposo a Sky News.

Añadió que sus hijos no habían visto a Mohammadi en más de una década, desde 2015.

Antes de su arresto el 12 de diciembre, Mohammadi ya cumplía una condena de 13 años y nueve meses por cargos de conspiración contra la seguridad del Estado y propaganda contra el gobierno iraní, pero había sido puesta en libertad condicional desde finales de 2024 por motivos de salud.

Su equipo legal está llevando el caso ante la Fiscalía General, según informó la fundación.

Estados Unidos advierte a las navieras sobre posibles sanciones

Estados Unidos ha advertido a las navieras que podrían enfrentar sanciones por pagar a Irán para transitar con seguridad por el estrecho de Ormuz, lo que aumenta la presión en la disputa por su control.

Irán cerró de facto el estrecho atacando y amenazando a los buques tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Posteriormente, Teherán ofreció a algunos buques paso seguro por rutas más cercanas a su costa, cobrando tarifas en ocasiones.

El viernes, Estados Unidos advirtió contra las transferencias no solo en efectivo, sino también en “activos digitales, compensaciones, intercambios informales u otros pagos en especie”, incluyendo donaciones caritativas y pagos en embajadas iraníes.

Estados Unidos ha respondido con un bloqueo naval de los puertos iraníes desde el 13 de abril, privando a Teherán de los ingresos petroleros que necesita para apuntalar su maltrecha economía. El Comando Central de Estados Unidos informó el sábado que se ha ordenado a 48 buques mercantes que regresen.

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Irán ahorca a dos hombres condenados por espiar para Israel

Irán anunció el sábado la ejecución de dos hombres condenados por espiar para Israel.

El portal de noticias del poder judicial, Mizanonline, informó que Yaghoub Karimpour fue acusado de enviar información confidencial a un oficial del Mossad, el servicio de inteligencia israelí, mientras que Nasser Bekrzadeh presuntamente envió detalles sobre líderes gubernamentales y religiosos, así como información sobre Natanz. Esta ciudad alberga una instalación de enriquecimiento nuclear bombardeada por Israel y Estados Unidos el año pasado.

En las últimas semanas, Irán ha ejecutado a más de una docena de personas por presunto espionaje y actividades terroristas. Organizaciones de derechos humanos afirman que Irán celebra habitualmente juicios a puerta cerrada, en los que los acusados no pueden refutar las acusaciones.