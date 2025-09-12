Un grupo de jóvenes viajeras australianas vivió una experiencia inesperada durante sus vacaciones en Italia. Al llegar a su supuesto hotel, descubrieron que en realidad habían reservado una estancia en un convento administrado por monjas.

Las amigas Chlo, Rahnn, Luc y Char, conocidas por compartir sus recorridos en TikTok, narraron el inusual momento en un vídeo publicado en la plataforma.

Según se observa en la grabación, las turistas tocan la puerta principal del recinto y son recibidas por una mujer mayor vestida con hábito religioso y una cruz colgada al cuello. Al recorrer el lugar, también se aprecia la presencia de otras monjas en espacios decorados con elementos litúrgicos.

Una habitación inesperada

Pese a darse cuenta rápidamente del error en la reserva, las jóvenes decidieron registrarse y conocer el espacio. La sorpresa aumentó al ingresar a la habitación, donde encontraron luces de neón azules y una estatua de tamaño natural situada junto a las camas. Una de ellas no pudo evitar cubrirse el rostro y reír mientras murmuraba: “¿Qué co... ñoñeras es esto?”.

Finalmente, el grupo optó por abandonar el convento antes de lo previsto y en el pie de foto del vídeo resumieron la vivencia con humor: “Las monjas eran tan hermosas, pero no tuvieron nada que ver con nuestras vacaciones”.

La publicación generó numerosas reacciones entre los usuarios de TikTok. Varios comentaron la peculiaridad del hecho con tono divertido, como quien escribió: “¿Por qué siempre te metes en estas situaciones? Llévame contigo, te lo ruego. Mi vida no es lo suficientemente divertida”.

Otros participantes de la red social destacaron la seguridad del lugar y la singularidad de la experiencia. Uno de ellos señaló: “Este es uno de los lugares más seguros para una mujer viajera. Deberías estar agradecida por la oportunidad de alojarte en un lugar tan histórico... No todos los días las monjas permiten la entrada a su espacio”.