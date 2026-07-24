Los ataques ucranianos contra los extensos almacenes rusos produjeron imágenes impactantes: enormes columnas de humo negro se elevaban sobre los incendios que arrasaban las instalaciones de Wildberries, el mayor minorista en línea del país y su equivalente a Amazon.

Los drones de Kiev atacaron primero las instalaciones durante el fin de semana y luego cinco almacenes más de Wildberries durante la semana, incluyendo uno en Crimea, territorio que Rusia anexó ilegalmente de Ucrania en 2014. En total, nueve personas murieron y decenas resultaron heridas.

Los ataques forman parte de la campaña aérea de Kiev destinada a socavar el esfuerzo bélico de Rusia, perjudicar su economía y hacer sentir a la población las consecuencias de la invasión total de Ucrania por parte del Kremlin.

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Wildberries fue fundada en 2004 por Tatyana Kim, entonces maestra y joven madre, centrándose inicialmente en la venta de ropa.

Desde entonces, la plataforma, con su distintivo logotipo morado, se ha convertido en líder del sector y en una marca reconocida, permitiendo a empresas de todos los tamaños vender sus productos a clientes de todo el país mediante el almacenamiento, el envío y la entrega de su inventario. En abril, Forbes Rusia estimó la fortuna de Kim en 8,100 millones de dólares.

El mercado ofrece todo tipo de productos: ropa, libros, cosméticos, juguetes, electrodomésticos, artículos para el hogar, equipamiento deportivo y mucho más. Cuenta con una sección de farmacia en línea y una sección de viajes donde los usuarios pueden reservar billetes de avión u hoteles.

En 2021, Kim adquirió un pequeño banco y lo transformó en lo que hoy es Wildberries Bank, pero esta institución ha sido objeto de sanciones por parte del Reino Unido y la Unión Europea.

Kim ha declarado que el año pasado la empresa contaba con más de 200 centros logísticos que sumaban más de 5.2 millones de metros cuadrados (55 millones de pies cuadrados), con planes de expansión para 2026, incluyendo almacenes previstos en Bielorrusia y Kazajistán, donde Wildberries también opera. Asimismo, opera en Crimea, territorio controlado por Rusia.

Según estimaciones de Sergei Semko, analista principal de Data Insight, una empresa con sede en Moscú que analiza el comercio electrónico en Rusia, entre 500,000 y 800,000 vendedores trabajan con Wildberries.

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Actualmente, Wildberries representa el 52% de todos los pedidos en línea en Rusia, según declaró Semko a Associated Press.

Los compradores entrevistados el jueves por AP en Moscú elogiaron la comodidad de Wildberries. Una de ellas afirmó que seguiría utilizándolo, incluso si el precio aumentara debido a los ataques.

“Bueno, si suben los precios, no me importa. Me sigue ahorrando tiempo, y el tiempo es aún más valioso”, dijo Irina Potapova.

Kiev dice que las instalaciones atacadas abastecían al ejército ruso

Si bien el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no mencionó directamente a Wildberries, afirmó que las instalaciones atacadas por su país estaban involucradas en el suministro de equipo y diversos componentes técnicos al ejército ruso.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró el martes que “no es así” y acusó a Kiev de continuar “atacando objetivos civiles”.

Una búsqueda realizada por AP en el sitio web de Wildberries reveló productos que podían utilizarse tanto para fines civiles como militares, como chalecos antibalas, cascos, radios y otros dispositivos electrónicos. Algunos incluso estaban marcados como “probados en la SVO” o “la elección de los combatientes de la SVO”, acrónimo ruso de “operación militar especial”, término utilizado por el Kremlin para referirse a la guerra en Ucrania.

Wildberries no respondió a la solicitud de comentarios.

Rusia ataca regularmente instalaciones logísticas y comerciales ucranianas, incluidas varias que fueron atacadas la semana pasada.

Los ataques representan un duro golpe para las pequeñas empresas rusas

Drones ucranianos atacaron instalaciones en Elektrostal, al este de Moscú, y en la región de Tambov durante el fin de semana. Otros dos almacenes de Wildberries, en las regiones sureñas de Krasnodar y Stavropol, fueron atacados e incendiados la madrugada del miércoles. El viernes, Kim informó de ataques contra instalaciones en San Petersburgo, la región adyacente de Leningrado y Simferopol, en la Crimea controlada por Rusia.

Los ataques han asestado un duro golpe a muchas pequeñas empresas en Rusia, afirmó Semko.

Las plataformas de venta en línea como Wildberries y sus competidores Ozon y Yandex Market han permitido a artesanos y emprendedores locales vender sus productos en todo el vasto territorio ruso, añadió.

Desde el sábado, la gente ha recurrido a las redes sociales para denunciar que el inventario de sus negocios, almacenado por Wildberries en las instalaciones atacadas, ha sido destruido, relatando con tristeza sus pérdidas.