Bangkok. El periodista y escritor vietnamita Truong Huy San, de 64 años, fue condenado este jueves a 30 meses de prisión por “abusar de las libertades democráticas para infringir los intereses del Estado”, según informó la agencia estatal Vietnam News.

El tribunal determinó que el comunicador, detenido desde junio pasado, violó la ley al publicar artículos a través de Facebook que fueron ampliamente compartidos por otros usuarios, lo que “provocó un impacto negativo en la seguridad nacional, el orden público y la seguridad social”, según la Justicia.

Aunque las autoridades no dan detalles sobre el contenido de los artículos en cuestión, Antara News aseguró que San reconoció que sus textos “violaban los intereses del Estado” y “expresó su pesar por sus acciones” en el juicio.

Asimismo, explicó que su intención no era oponerse al gobernante Partido Comunista (PCV) o al Estado en general, “estuvo de acuerdo con los cargos presentados contra él” y “expresó su esperanza de que el tribunal considerara reducir su sentencia”.

La Justicia vietnamita determinó que el periodista violó el artículo 311 del Código Penal, criticado por organizaciones como Amnistía Internacional por considerarlo una herramienta para reprimir la libertad de expresión, que se castiga con entre dos y siete años de prisión.

San, conocido por su pseudónimo Huy Duc, es autor de The Winning Side (2012), un libro sobre la victoria comunista en Vietnam, y en su último artículo fue crítico con el secretario general del PCV, To Lam, el máximo dirigente del país, según el grupo de defensa de derechos humanos The Project 88.

Las autoridades cancelaron las cuentas en Facebook del escritor.

Vietnam se encuentra en el puesto 174 entre 180 países y territorios por su falta de libertad de prensa, según el Índice de Libertad de Prensa, y el Comité para la Protección de los Periodistas alerta de que el régimen comunista mantiene detenidos al menos a 19 reporteros, según datos de 2023.